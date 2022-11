Série sobre a formação do Benfica vai estrear na Amazon Prime

Quatro episódios de uma série documental dedicada à formação de jogadores de futebol do Sport Lisboa e Benfica estreia no dia 11 de novembro no canal Prime, da Amazon. A série irá mostrar os bastidores do Benfica Campus, no Seixal.

De acordo com o site do Benfica, os episódios contam com o testemunho de vários jogadores de sucesso formados no Seixal, como, entre outros, João Félix, Rúben Dias e João Cancelo.

O documentário revela ainda os altos e baixos dos percursos dos jovens jogadores enquanto tentam chegar ao futebol profissional, incluindo jogadores atualmente na equipa principal do Benfica, como Henrique Araújo e António Silva.

"Ficamos orgulhosos de estrear o documentário em Portugal e numa plataforma da dimensão da Prime Video", refere Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica.

"O nosso objetivo está muito focado nas histórias locais com forte ligação ao público, e 'Fábrica dos Sonhos: Benfica' é o primeiro documentário desportivo exclusivo em Portugal, tornando-o um lançamento muito especial para nós", refere Alex Green, da Prime Video Sport Europe numa publicação no site do Benfica.

"Este título vai reforçar a nossa presença desportiva em Portugal, pelo que estamos muito orgulhosos por trazê-lo aos fãs de desporto portugueses", afirma.