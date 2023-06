Sergio Rico sai do coma e reconhece família 22 dias após cair de um cavalo

O futebolista espanhol Sergio Rico, do Paris Saint-Germain (PSG), que sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo em 28 de maio, saiu do coma e reconheceu a família, informou hoje a sua mulher.

"Ele está a dar passos para a frente. Já vemos a 'luz' graças ao hospital e ao pessoal médico", afirmou aos jornalistas Alba Silva, no final de uma visita ao marido no hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.

Alba Silva acrescentou que o guarda-redes do PSG já comunica com gestos com a família, que reconheceu, e com os médicos e enfermeiros, mas ainda não consegue falar devido ao tempo em que esteve entubado.

"Desde o início sabia que ele ia superar isto, porque é um campeão", realçou Alba Silva.

Sergio Rico, de 29 anos, sofreu um acidente com um cavalo durante uma peregrinação em El Rocío (Huelva), em 28 de maio, que o levou a ser evacuado, com prognóstico reservado, para o hospital de Sevilha, onde se encontra desde então.

O guarda-redes natural de Sevilha está ao serviço do Paris Saint-Germain desde 2019, mas tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma.

No dia anterior ao acidente, Rico esteve no banco de suplentes do PSG no empate 1-1 em Estrasburgo, que permitiu ao emblema da capital francesa, no qual alinham os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, assegurar o 11.º título de campeão francês.

Após o encontro, o jogador viajou para El Rocío, onde sofreu a queda.