Sergio Pérez vence GP do Mónaco de Fórmula 1

O mexicano Sergio Pérez (RedBull) venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, levando a melhor sobre Carlos Sainz (Ferrari) e sobre o seu colega de equipa, Max Verstappen.

Depois de ter saído de terceiro, o mexicano aproveitou alguns erros de estratégia da Ferrari durante a corrida - que começou com atraso devido à chuva -, acabando por liderar grande parte das 64 voltas. Com esta vitória, Pérez torna-se no piloto mexicano mais bem sucedido em toda a história da Fórmula 1.

O monegasco Charles Leclerc, que saiu da pole position, terminou em quarto lugar.