Sergio Pérez parte da 'pole' para o GP da Arábia Saudita

O piloto mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Arábia Saudita, que decorre em Jeddah. Esta é a primeira pole da carreira de Pérez, o primeiro mexicano na história a sair do primeiro lugar para um Grande Prémio.

Depois de ter estado por momentos na pole position, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) parte de segundo lugar, tendo ficado a apenas 25 milésimos de segundo do primeiro lugar. O seu colega de equipa, Carlos Sainz, sairá de terceiro, depois de bater o campeão do mundo Max Verstappen (Red Bull) por 59 milésimos de segundo.

O dia ficou marcado, ainda, pelo aparatoso acidente do piloto alemão Mick Schumacher, da Haas, que destruiu o carro ao embater num dos muros de proteção do circuito, tendo sido transportado para o hospital. Antes de sair do circuito, a equipa garantiu que o alemão estava "bem" e "consciente".

Além disso, o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou apenas com o 16.º lugar da grelha, depois de não ter conseguido fazer uma volta que o colocasse na segunda sessão de qualificação (a chamada Q2). É a primeira vez desde o GP do Reino Unido, em 2009, que Hamilton fica fora da Q2 sem que haja qualquer condicionante à sessão (isto é, sem chuva ou um acidente).