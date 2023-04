Sérgio Conceição volta às conferências. "Se tiver de falar com alguém falo diretamente, não mando recados"

"Se tiver de falar com alguém falo diretamente, não mando recados". A garantia é de Sérgio Conceição, que este sábado voltou a sala de conferências do Olival para fazer a antevisão do jogo com o Portimonense, 35 dias depois de ali ter estado pela última vez. "Já estava com algumas saudades de estar aqui à vossa frente", o treinador do FC Porto foi questionado sobre se quis ou não sair do clube.

"O que levantou tudo isto foi uma declaração minha no final do jogo com o Inter, onde eu tive afirmações factuais. Disse que tinham de dar valor à equipa, e estava a falar daquilo que era a imprensa, as pessoas, simpatizantes, amantes do FC Porto...", disse Sérgio Conceição.

Na opinião do treinador, "não disse nada de extraordinário". "Depois podem pegar nas minhas declarações e dizerem que são recados. Cabe à imprensa depois fazer algum atrito com a administração [do clube]", afirmou. No entanto, garantiu: Se eu tiver de falar com alguém falo diretamente, não mando recados. Digo na cara o que tenho a dizer. Se achar que tenho de dizer em público, digo. Se for pessoalmente, também digo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Mal seria se não tivéssemos reuniões diárias ou conversas para irmos tratando do momento e dos problemas que vão surgindo ao longo da época, falando com o líder máximo do clube, o presidente", disse ainda.

"Há muita gente que gostaria de estar no meu lugar, pelo que temos ganho", sugeriu.

Ainda sobre as notícias de que quereria sair do clube, o técnico azul e branco afirmou: "Não faço a mínima ideia por que razão estas coisas vêm cá para fora, se calhar pelo incómodo que eu e o presidente criamos, por ganharmos as vezes que temos ganho". Garantiu que não se sente injustiçado pela imprensa e que e normal que se fale do FC Porto. "Sendo o maior clube em Portugal, é normal que se fale", disse.

Para Sérgio Conceição, ganhar a Taça de Portugal e perder o campeonato "seria uma época razoável", uma vez que o principal objetivo é o campeonato. "O Benfica está de parabéns", assumiu.

Para o jogo de amanhã (20h30) no Dragão com o Portimonense, o treinador defendeu que "o grupo está dentro do possível, tendo em conta a presença dos jogadores nas seleções". "Tivemos alguns casos que ainda estão a cargo do departamento médico e, dentro desse ambiente, trabalhámos da mesma forma, sempre de forma dedicada e determinada para conseguir, no próximo jogo com o Portimonense, os três pontos, que são o nosso objetivo", disse, confirmando que Uribe e Eustáquio, que viajaram pelas seleções, estão aptos.