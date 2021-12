Sérgio Conceição também falha clássico com o Benfica

Tribunal indefere pedido do Benfica e Jesus deve falhar jogos com Marítimo e FC Porto

Sérgio Conceição vai mesmo falhar os dois próximos jogos do FC Porto, no domingo com o Vizela para a I Liga e na quinta-feira com o Benfica para a Taça de Portugal.

Isto porque, de acordo com o jornal O Jogo, o Tribunal Arbitral do Desporto não aceitou o pedido de providência cautelar com efeitos suspensivos da suspensão de 15 dias com que o técnico foi punido.

Assim sendo, o clássico de quinta-feira entre o FC Porto e o Benfica, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, não terá nenhum dos treinadores no banco de suplentes, uma vez que Jorge Jesus tinha sido suspenso também por 15 dias pelo Conselho de Disciplina.

Refira-se que Sérgio Conceição foi castigado ma sequência de críticas à equipa de arbitragem efetuadas na época passada, em fevereiro.