Sérgio Conceição: "Sou bem pago para fazer o que tenho dado ao clube..."

Sérgio Conceição vai voltar ao banco do FC Porto no jogo com o Ac.Viseu (quarta-feira, 20.45), nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de cumprir castigo no jogo do campeonato frente ao Vizela. Nesse encontro da 19.ª jornada, que os dragões venceram (2-09, foram comandados pelo adjunto, Siramana Dembelé, que se referiu à ausência do treinador dizendo que "a cara do FC Porto é Sérgio Conceição".

Questionado sobre isso o técnico brincou -"ai dele se não dissesse" -, antes de fazer um pequeno upgrade à informação do seu adjunto: "Sou a cara da equipa técnica, a cara do clube é o nosso presidente. Sou um simples empregado do FC Porto, faço o meu trabalho da melhor forma, com coisas positivas e defeitos. Sou bem pago para fazer o que tenho dado ao clube e tenho pena de não ter conseguido mais. O grande homem à frente desta instituição é o nosso presidente, acima de todos e de tudo, sem contar com os adeptos, que fazem grande um clube. Os nossos mostram como o nosso clube é enorme."

Conceição espera continuar a aumentar a grandeza do clube com troféus. A conquista da Taça de Portugal é um objetivo, mas para isso é preciso eliminar o Ac. Viseu de Jorge Costa, equipa que há duas semanas eliminou nas meias finais da Taça da Liga, que acabou por conquistar frente ao Sporting. "Os jogadores são praticamente op mesmos, os treinadores também. Mas os jogos são todos diferentes, o outro foi num contexto de Taça da Liga, este também é a eliminar, mas vai ser realizado no âmbito de uma competição diferente, num relvado diferente. Os princípios das equipas não mudarão muito", admitiu o treinador dos dragões, confirmando que Eustáquio, Otávio, Wendell e Véron estão fora do duelo de quarta-feira.

O jogo da Taça acontece antes da importante visita a Alvalade para jogar com o Sporting, mas a estratégia para o Ac. Viseu não mudou por causa do clássico do próximo domingo: "Temos um jogo a eliminar amanhã que nos permite estar numa meia-final da Taça de Portugal. Se não estivemos no nosso melhor, ao que somos como equipa, a intensidade que temos de ter, a capacidade de disputar os duelos, podemos ser surpreendidos. Não estou a tentar baixar a expectativa das pessoas ou a dar moral ao Ac. Viseu. É uma equipa bem treinada e um campo muito difícil. Eliminaram equipas da I Liga nas taças e isso mostra a qualidade deles."

Por isso há que separar os dois jogos. Primeiro é preciso ir a Viseu, numa das "saídas mais difíceis", num ambiente diferente do jogo da Taça da Liga. "É uma equipa com jogadores que podem atuar na I Liga. Apesar da derrota como Moreirense no último jogo, têm um trajeto com o Jorge [Costa] que nos deixa em alerta. Se não formos fiéis ao que somos como equipa, vamos ter dificuldades amanhã. Somos favoritos, temos de assumir essa responsabilidade, mas temos de o demonstrar dentro do campo."

Depois de ganhar à Ac. Viseu e ao Sporting na Taça da Liga, assinava por baixo a repetição da exibição e dos resultados nos próximos dois jogos, precisamente frente a essas duas equipas? "Assinava por baixo os resultados e as exibições. Não acredito que duas equipas que se defrontam se ganhe por acaso, há mérito. Encontramos também algum demérito nosso, mesmo nos jogos em que goleamos. Volto a citar o Abel quando ele diz que a dança é boa quando o par funciona. O Ac. Viseu tem um campo difícil, o relvado complicado, e não vão ver ópera, embora um ou outro jogador possam sacar uma nota artística. Acho que não sendo eu resultadista, não olhando só para a vitória, muitas vezes gosto de juntar a isso a qualidade de jogo. Mas nem sempre é possível..."

A posição de Pepê também foi assunto. O jogador tanto joga a lateral como extremo ou vai para o banco. "Gosto de o ver bem e dentro do onze. É um ala a partir da esquerda, acho que é onde se sente mais confortável. É um jogador inteligente e, depois de treinar, interpreta da melhor forma o que lhe pedimos. Ele põe a equipa em primeiro lugar. Às vezes há um jogador que pode ir para o banco ou para a bancada, dependendo do que a equipa pede, não meto ninguém no banco para isto ou para aquilo, a não ser que veja algum comportamento menos positivo. Mas não é o caso", esclareceu Conceição, que nem sempre fica bem disposto a "ouvir disparates" de quem fala de futebol sem falar do futebol: "Às vezes rio-me, faço essa gestão com o grupo de trabalho. Cada vez a região norte, no Porto, sentimos que, principalmente ganhando, criamos uma certa azia. Para nós significa que estamos a fazer as coisas bem, para outros nem tanto."

A fechar a conferência de Imprensa, Sérgio Conceição estranhou ninguém ter perguntado sobre a relação com o amigo Jorge Costa, assunto que marcou a antevisão do jogo da Taça da Liga, de 25 de janeiro.

Jorge Costa: "A motivação é enorme, não temos nada a perder"

O treinador do Académico de Viseu sabe que a percentagem de sucesso frente ao FC Porto é reduzida: "Falar de percentagens é sempre complicado porque estão todas do lado do FC Porto por todos os motivos e mais alguns, mas a nossa motivação é enorme e ansiedade também, além de que não temos nada a perder", disse o treinador, que não se dá obviamente por vencido antes do jogo. "Evidente que gostava de sair com uma vitória, mas nós não temos pressão nenhuma, nem nenhuma obrigação e o mais importante é ficar com a sensação que valeu a pena, até porque é só um jogo e num jogo tudo pode acontecer".

Jorge Costa espera que a equipa tenha aprendido o menos bom do jogo da Taça da Liga, que perdeu, por 3-0: "A segunda oportunidade é em nossa casa, o que também é positivo, porque o relvado está bom e é um jogo que deixa a cidade orgulhosa. Acho que não acusamos a pressão, mas também cometemos diversos erros frente a um adversário que costuma entrar muito forte e, regra geral, acaba por resolver os jogos na primeira meia hora. Acho que tivemos respeito a mais. O respeito é bonito e temos de o ter, mas também temos de ser mais corajosos e atrevidos, pelo que agora espero um desenrolar diferente e que a resposta possa ser melhor".