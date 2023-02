Sérgio Conceição: "Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos"

Sérgio Conceição desvalorizou este sábado os rótulos que lhe colocam, após chegar à 22.ª expulsão da carreira como treinador, no êxito do FC Porto sobre o Marítimo (2-0), na quarta-feira, para a 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"Em relação à colagem de alguma coisa, não tenho receio, pois já está colada há muito tempo. Não tenho de ter receio de algo que já acontece, nem será motivo para ficar muito apreensivo. Quanto à azia com que poderia ficar, a risada que ouvi [na sala de imprensa] é aquela que sinto muitas vezes por dentro", analisou o técnico, durante a conferência de antevisão da receção dos campeões nacionais ao Vizela, no domingo, para a 19.ª ronda.

Sérgio Conceição foi castigado na sexta-feira com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), volvidos dois dias da sua expulsão durante a primeira parte do duelo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico recebeu cartão vermelho direto aos 38 minutos, quando, após ter sido admoestado com amarelo, se dirigiu a Fábio Veríssimo e terá dito "és fraco" para o árbitro da associação de Leiria.

No rescaldo do desafio, Sérgio Conceição explicou a sua versão dos acontecimentos que motivaram a expulsão e reconheceu ter dito a Fábio Veríssimo que "estava a ter um jogo fraco", ao contrário da expressão referida pelo CD da FPF, citando o relatório do árbitro.

"Tenho de ter cuidado, até porque o olhar [para o árbitro] ou o ter opinião sobre se é alto, baixo, fraco, competente ou não competente são motivos de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles pensam que eu estou a ter. Fica difícil", atirou, descartando "discutir semântica" sobre a dissonância de palavras com Fábio Veríssimo.

Castigado ainda com uma multa de 4.080 euros, Sérgio Conceição foi expulso pela 22.ª ocasião nas provas nacionais, 12 das quais à frente atuais detentores dos quatro troféus portugueses, que comanda desde 2017/18, sendo que três remontam à época em curso.

"Tem havido bom senso na Europa e vocês podem verificar pelas imagens que o meu comportamento é o mesmo: gesticulo, sou muito apaixonado pelo jogo, vibro com aquilo que se passa no momento e estou muito alerta e vivo no jogo. Erro em algumas vezes e acerto em outras, mas é a minha forma de estar. Não posso fazer mais nada", destacou.

O treinador adjunto Vítor Bruno foi igualmente suspenso por um jogo, sendo expulso por protestar "uma decisão do árbitro" e gesticular "de forma ostensiva", assim como o médio Bernardo Folha, ao ser alvo de duplo cartão amarelo à passagem dos sete e 38 minutos.

"Os elementos que compõem a equipa técnica estão à vontade e capacitados para estar no banco. Estar no banco não é mais do que andar ali de um lado para o outro a beber umas águas, pois o trabalho está feito. Depois, a indicação sobre quem é substituído ou entra no jogo é minha, independentemente de quem esteja ali", frisou Sérgio Conceição.

Depois dessas três expulsões, o FC Porto foi orientado a partir do banco por Siramana Dembelé e venceu com golos dos brasileiros Wendell, aos 50 minutos, e Galeno, aos 55, aproveitando a goleada sofrida pelo Sporting de Braga na casa do Sporting (0-5) para regressar à vice-liderança, com 42 pontos, a oito do Benfica, que tem mais um encontro.

"Agora, eles são sempre uma mais-valia aqui diariamente. Todos estão capacitados para estar à frente da equipa, pois isto é tudo tão bem preparado nos dias anteriores ao jogo. Depois, a comunicação é tão fácil e rápida que não haverá problema. Se eu ficasse sem comunicação e o Siramana Dembelé ou o Vítor Bruno tivessem de assumir mudanças, teriam 100% de confiança da minha parte, porque sei que eles têm qualidade", concluiu.

O adjunto francês vai, assim, comandar os campeões nacionais na receção ao Vizela, oitavo colocado, com 24, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 19.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Sem Bruno Costa num escasso meio-campo do FC Porto

O futebolista Bruno Costa, que esteve na perto de deixar recentemente o FC Porto, vai falhar a receção ao Vizela, da 19.ª jornada da I Liga, anunciou este sábado o treinador Sérgio Conceição, apesar da 'razia' no meio-campo.

Otávio enfrenta problemas musculares na coxa direita, decorrentes do êxito dos 'dragões' na visita ao Marítimo (2-0), na quarta-feira, da ronda anterior, enquanto o canadiano Stephen Eustáquio sofreu uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo.

Os dois médios juntaram-se no boletim clínico ao também centrocampista sérvio Marko Grujic, que este sábado evoluiu para treino integrado condicionado, ao guarda-redes Francisco Meixedo e ao extremo brasileiro Gabriel Veron, enquanto o médio Bernardo Folha vai cumprir castigo, após ter sido expulso com duplo cartão amarelo no desafio na Madeira.

Reconhecendo "dificuldades na zona intermediária", setor no qual sobram o colombiano Uribe e André Franco, Sérgio Conceição descartou Bruno Costa, que vai atuar este sábado na receção do FC Porto B ao BSAD, às 15:30, no Olival, da 19.ª jornada da II Liga.

"Dou-vos a informação, e o [António] Folha [treinador da equipa B] que me perdoe, que o Bruno Costa vai jogar hoje contra a B SAD. Por isso, está fora do jogo [com o Vizela]. O André Franco é uma possibilidade para jogar amanhã [domingo]. Depois, dependerá da dinâmica pretendida e há que olhar para quem joga perto dele, que podem ser aqueles que ficam no banco ou na bancada", enquadrou o técnico, em conferência de imprensa.

Bruno Costa esteve prestes a rumar aos sauditas do Al Khaleej em janeiro, mas continua no FC Porto e tem treinado junto da equipa B, numa época em que soma um golo em 13 partidas pelo conjunto principal, que já não representa desde 25 de novembro de 2022.

"Primeiro, temos de olhar para a necessidade do grupo de trabalho. Se um jogador tem menos minutos, mas não há muitas soluções na sua posição, é natural que fique. Agora, se calhar, a mesma situação em outra posição é diferente. [A saída] Depende de vários fatores e depende do jogador, da situação e do estado anímico. O Bruno Costa faz parte do plantel profissional. Há jogadores que treinam na equipa B e jogam connosco e vice-versa", estabeleceu Sérgio Conceição, recordando que "é pago para arranjar soluções".

O triunfo frente ao Marítimo, aliado à goleada sofrida pelo Sporting de Braga na casa do Sporting (0-5), significou o regresso à vice-liderança da I Liga do FC Porto, que chega à receção ao Vizela num ciclo de três vitórias seguidas e oito jogos sem perder na prova.

"Mudando um bocadinho a sua estrutura inicial, o Vizela fez um jogo muito interessante com o Sporting [derrota em Alvalade por 1-2, na 17.ª jornada]. É uma equipa que está a atravessar uma boa fase, joga bem, possui uma dinâmica em posse muito interessante e imensa mobilidade. O avançado é poderoso, os alas são de bom nível em situações de um para um, o impacto do meio-campo é forte e os laterais são ofensivos", caracterizou.

Os 'dragões' já derrotaram os minhotos fora, na segunda jornada do campeonato (1-0), e em casa, para a terceira e última ronda do Grupo A da Taça da Liga (4-0), numa fase em que estão a oito pontos de distância do líder Benfica, que tem mais um desafio efetuado.

"Os atletas do Vizela são praticamente os mesmos, mas é verdade que tinham o Álvaro [Pacheco] como treinador e agora está o Tulipa, sendo que mudaram algumas coisas na dinâmica com e sem bola. Trabalhámos mais os jogos com o Tulipa para descortinar a forma de estar do Vizela nos diferentes momentos, mas, principalmente, focando naquilo que temos de fazer para ganhar. Fisicamente, a equipa está como tem de estar. Vamos jogar ao quarto dia [de descanso]. Não vejo problema nem será uma desculpa", avaliou.