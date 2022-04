Sérgio Conceição prefere o título ao recorde de jogos sem perder

O Vitória de Guimarães é um adversário "historicamente difícil" para o FC Porto, mas Sérgio Conceição quer os três pontos no jogo da 29.ª jornada da I Liga (domingo, 18.00, Sport TV). "Vai ser um jogo competitivo, independentemente dos treinadores que estiverem à frente e dos jogadores que estiverem em campo, porque historicamente é sempre um jogo difícil. O Vitória pode não estar tão bem no campeonato como em outros anos, mas, sempre que há este jogo, vem cá para cima o fervor e a paixão dos adeptos. Estamos sempre habituados a um jogo competitivo e difícil", disse, este sábado, o treinador dos dragões, na antevisão do encontro com os vimaranenses.

"Vamos apanhar um Vitória num bom momento, com jogadores interessantes, com um treinador que também tem feito um percurso interessante. Por isso, resta-nos saber dessas mais-valias do adversário e perceber que também temos qualidade e valia para ir a Guimarães ganhar o jogo, que é aquilo que queremos", avisou Conceição.

A ausência de Uribe, devido a lesão, vai obrigar o treinador portista a fazer mudanças: "Temos que perceber quais são os jogadores que estão mais preparados. Tem de haver uma harmonia entre os jogadores do meio-campo e temos que arranjar soluções para a ausência do Uribe. Tentar que não se note a ausência dele. Ou que seja minimizada. É esse o trabalho da equipa técnica. Tenho confiança total em todos os jogadores que vão jogar. E vão dar uma resposta muito positiva", disse sem dar pistas sobre o possível substituto, que deve ser Grujic.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No último encontro do campeonato, com a vitória frente ao Santa Clara (3-0), o FC Porto igualou o recorde de 56 jogos sem perder na I Liga, que pertencia ao Benfica da década de 70. Agora, os dragões podem alcançar um novo recorde no campeonato português. Sérgio Conceição confessou que não pensa "minimamente" nisso. "Penso nos três pontos. Os adeptos não vão para os Aliados festejar um recorde do Sérgio Conceição, eles querem lá saber. Querem é ganhar o campeonato, e é assim que penso também. Tenho de ser coerente e não estou com falsa modéstia, o que vale é o próximo jogo, é mais uma final e, à medida que se aproxima o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, uma dimensão ainda maior, pois há menos tempo para recuperar pontos. Esse é o nosso foco. Com recorde, mas sem títulos para o clube, esse recorde fica nulo", atirou o treinador.