Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias e tem clássico em risco

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as críticas ao árbitro Fábio Veríssimo em fevereiro, após o jogo com a B SAD, referente à época passada, que foram consideradas "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".

O treinador dos dragões tem assim em risco a presença no clássico da Taça de Portugal com o Benfica, no Estádio do Dragão, marcado para o dia 23 de dezembro. É que Sérgio Conceição pode recorrer da pena e, se o fizer, o recurso tem efeitos suspensivos.

O técnico dos dragões foi ainda multado em 7650 euros.