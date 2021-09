Sérgio Conceição: "Em alguns momentos do jogo, o Liverpool é a melhor equipa do mundo"

Rúben Amorim sem receio do Dortmund... com ou sem Haaland

O FC Porto vai receber o Liverpool, "a melhor equipa do mundo em alguns momentos do jogo", segundo Sérgio Conceição. "Temos um clube histórico, que também tem o seu percurso na Champions, de altíssimo nível, mas a história e o passado não jogam. Também temos 20 ou 30% do orçamento do Liverpool, mas isso amanhã [terça-feira] não entra no campo, o que entra é a preparação do jogo, a estratégia que definimos e a forma como vamos estar organizados", lembrou o treinador portista.

O jogo de terça-feira no Estádio do Dragão, no segundo jogo no Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, que será arbitrado pelo russo Sergei Karasev. As últimas receções aos reds resultaram em pesadas derrotas caseiras (0-5 e 1-4), mas para o técnico dos dragões não há jogos iguais: "Desde 2019, a última vez que os defrontámos, saíram dois jogadores do Liverpool, e nós só temos três jogadores iguais na equipa. Ainda assim, a identidade do Liverpool, como a nossa, não mudou."

Uma coisa é incontestável, que é o valor da equipa de Klopp."É uma equipa que, em alguns momentos do jogo, é a melhor equipa do mundo. Boa no que faz, forte, agressiva na condução de bola, capaz no ataque rápido à baliza adversária. Com preenchimento de espaços no ataque organizado. Cabe-nos a nós contrariar esse poderio e mostrar algumas fragilidades, que também as tem", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

A situação de Pepe, que tem estado ausente devido a lesão, "não é risonha". Vai ser até à última a ver se recupera: "Pode interferir na nossa postura em campo e na estratégia para o jogo estar o Pepe ou não estar."

Sérgio Conceição recusou ainda a ideia de que o FC Porto vai jogar mais desinibido por não ter a responsabilidade de atingir os oitavos de final. "A responsabilidade é sempre máxima. Se fizer essa pergunta aos adeptos ou aos dirigentes, eles não pensam da mesma forma, temos sempre a pressão de ganhar. Estamos cientes da dificuldade e do equilíbrio do grupo, mas estamos num grande clube e todos os momentos são importantes para decidir um jogo. Olhar para o jogo de forma desinibida é o quê? Há vários fatores que podem dizer que a equipa está nervosa. Temos pressão. No ano passado ganhámos 1-0 ao Chelsea e houve gente que ficou amuada", explicou o treinador.

Liverpool impedido de relaxar, segundo Jota e Klopp

Diogo Jota brilha no Liverpool, mas já vestiu de azul e branco e por isso sabe bem como o encontro com o FC Porto "vai ser extremamente difícil". Para o avançado português os reds estão "impedidos de relaxar"... mesmo que as últimad duas deslocações ao Dragão tenham acabado em goleadas a favor dos ingleses (5-0, em 2017-18, e 4-1, em 2018-19).

"Vai ser um jogo extremamente difícil. Sei a dificuldade que é jogar no Dragão como visitante e já alertei os meus companheiros para isso. Estou feliz por voltar e acho que vai ser um jogo dividido", disse Jota, "um excelente jogador", segundo Jürgen Klopp: "Foi grande contratação. Gosto muito de trabalhar com ele. É um jogador completo e tem muita maturidade para um jogador de 24 anos."

Para o treinador do Liverpool, o FC Porto é uma equipa "de topo", que está sempre na Liga dos Campeões. "Empatou com o Atlético Madrid (0-0), que é o campeão espanhol, mas se tivesse que existir um vencedor nesse jogo seria o FC Porto. Isso diz muito da equipa que vamos defrontar amanhã [terça-feira]", afirmou Jürgen Klopp, admitindo que o grupo "é muito difícil".

"O FC Porto tem várias formar de jogar, faz isso muito bem e temos que estar muito bem preparados. Temos que melhorar o nosso jogo defensivo e temos que ser mais agressivos do que fomos no último jogo", disse o técnico de 54 anos, referindo-se em empate (3-3) frente ao Brentford, no último fim de semana, em jogo da Liga inglesa.

Na ronda inaugural, os ingleses venceram por 3-2 na receção aos italianos do AC Milan, por isso lideram isolados o Grupo B, com três pontos, contra um de FC Porto e Atlético de Madrid.