Senegal vence Qatar. Anfitrião é a primeira equipa eliminada.

O Senegal está bem vivo na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final do Mundial 2022, depois de esta sexta-feira ter vencido o Qatar por 3-1. A seleção da casa está eliminada da prova com apenas dois jogos realizados, que se saldaram por duas derrotas. Quando o encontro frente ao Senegal terminou, ainda havia uma réstia de esperança para os anfitriões, mas o empate dos Países Baixos frente ao Equador ditou a eliminação do Qatar, a primeira deste Mundial.

Boulaye Dia (41 minutos), Famara Diedhiou (48') e Bamba Dieng (84') marcaram os golos senegaleses, enquanto Mohammed Muntari ainda deu esperança aos anfitriões, quando aos 78 minutos reduziu para 2-1.

DEFESA ESTUPENDA



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #WorldCup #Qatar2022 #sagres #catar #senegal #Mendy pic.twitter.com/bPeM8e51bK - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 25, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever