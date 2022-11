Senegal segue para os oitavos-de-final com vitória frente ao Equador

O Senegal garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial 2022. Os africanos venceram o Equador por 2-1, num jogo cheio de emoções.

Ismaïla Sarr, na transformação de um penálti abriu o marcador aos 44 minutos. Só que no segundo tempo, os sul-americanos forçaram no ataque em busca do empate que os colocaria de novo em zona de apuramento, tendo alcançado através de Moisés Caicedo aos 67 minutos.

Só que a festa equatoriana não durou muito, pois aos 70' o defesa do Chelsea, Kalidou Koulibaly aproveitou um erro da defesa adversária para dar o triunfo ao Senegal, que assim alcança os oitavos-de-final pela segunda vez na sua história e vai à procura de igualar a melhor participação de sempre: os quartos-de-final em 2002.

Jogo ao rubro! Equador e Senegal lutam pelos oitavos!

