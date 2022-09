Semana Europeia do Desporto celebra o desporto inclusivo

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) juntamente com a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI) promovem a Hora #BeActive, esta quarta-feira entre as 10 e as 13h, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras.

O dia irá incluir algumas atividades desportivas como Andebol, Boxe, Atividade ciclável, Skate, Corfebol, Atletismo, Ténis, Jogos Tradicionais, Judo, Futebol de Rua e Futebol.

Este evento faz parte da Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, que tem como objetivo promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, junto de todos os cidadãos.

O dia é dedicado ao Desporto Inclusivo e à Mobilidade Ativa. Vão estar presentes o Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, e os atletas e embaixadores #BeActive Nuno Delgado, Nuno Vitorino e Jorge Pina.

Serão também dados 28 vouchers para aquisição de material desportivo no valor de 250€ a várias entidades que desenvolvem atividades neste setor.