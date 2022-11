Selecionador uruguaio espera jogo equilibrado e elogia qualidade portuguesa

Diego Alonso substituiu Óscar Tabárez no comando do Uruguai em 2021.

O selecionador uruguaio de futebol, Diego Alonso, antecipou este domingo um "jogo equilibrado" frente a Portugal, "à semelhança do que têm sido todos" no Mundial 2022, e enalteceu a "variabilidade" de opções na equipa lusa.

"Respeitamos todos os adversários. Já vimos o equilíbrio que se tem verificado nos jogos neste Mundial. Aliás, também Portugal teve dificuldades frente ao Gana. Queremos ganhar, é para isso que estamos cá, mas sabemos que todos dão o melhor de si e qualquer resultado é possível", referiu, em conferência de imprensa.

Alonso, que fazia antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo H, agendado para segunda-feira (19.00 horas), destacou o "conhecimento profundo" que os jogadores portugueses têm uns dos outros, aliado à longevidade de Fernando Santos à frente da equipa das 'quinas'.

"Têm uma grande variabilidade no jogo, é uma equipa completa, muito boa. Além de todas as individualidades que têm, ainda têm um treinador que os lidera há muito tempo. Mas nós também temos as nossas armas, as nossas virtudes, que nos tornam igualmente perigosos", salientou o antigo futebolista, de 47 anos, que atuou em clubes como Valência, Atlético de Madrid ou Peñarol.

Diego Alonso, que no final do ano passado substituiu o lendário Óscar Tabárez à frente dos charruas, recusou ainda que haja qualquer ponto de comparação com o duelo entre as duas seleções no Mundial2018, em que os uruguaios venceram por 2-1 e eliminaram a formação lusa nos oitavos de final.

"Todos os jogos têm histórias distintas. Não creio que este jogo venha a ser igual. Há muitos jogadores diferentes dessa altura. Vamos procurar ser competitivos e ganhar um jogo que será certamente muito equilibrado", assumiu, considerando que ter os sportinguistas Coates e Ugarte, e o ex-benfiquista Darwin Núñez à disposição "não é uma vantagem" em termos de conhecimento sobre a equipa portuguesa.

Bentancur: "Ronaldo é uma pessoa enorme"

Por sua vez, o médio Rodrigo Bentancur disse que o capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo é "uma pessoa enorme", pelo que espera revê-lo na segunda-feira, no encontro Portugal-Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022.

O médio, de 25 anos, atualmente ao serviço dos ingleses do Tottenham, partilhou o balneário com Ronaldo na Juventus, de Itália, durante três temporadas, e revelou que ainda não falou com o antigo companheiro de equipa durante o Mundial, no Qatar, sendo que espera poder cumprimentá-lo no Estádio Lusail, palco do encontro da segunda ronda.

"Não falei com ele [aqui no Mundial no Qatar]. A última vez que falei foi quando joguei contra o Manchester United. Tivemos sempre uma boa relação. É uma grande pessoa, amanhã [segunda-feira] vou cumprimentá-lo e vamos dar um grande abraço", afirmou o médio, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Já sobre o central Pepe, que vai alinhar de início por Portugal, Bentancur falou da "carreira incrível" do central do FC Porto.

"Todos conhecemos o Pepe. Um jogador incrível, com uma carreira incrível. Defrontá-lo vai ser um desafio para nós, mas temos as nossas armas. Vamos a tratar de ver quais são as suas debilidades e atacar por esse lado", apontou.

Para anular o bom coletivo da equipa das quinas, a ideia passa por "marcar em cima", de forma a tirar tempo de pensamento aos jogadores lusos.

"Tem jogadores importantíssimos, mas nós também temos e que chegam em grande forma a este Mundial. Vamos ter uma defesa compacta, porque eles sabem rasgar bem as linhas. Não podemos deixar que pensem muito e é estar sempre em cima. Vamos aproveitar as nossas armas, temos um bom contra golpe", perspetivou.