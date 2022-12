Selecionador francês forçou adeus de Benzema ao Mundial

Karim Benzema foi forçado a deixar a seleção francesa que já se encontrava no Qatar para disputar o Mundial 2022, pelo que a lesão que sofreu num treino foi apenas um pretexto arranjado pelo selecionador Didier Deschamps. A notícia foi avançada ontem pelo jornal As, que no seu site oficial, explicando todo o processo que levou o Bola de Ouro 2022 a regressar ao Real Madrid quando faltavam quatro dias para a estreia da França no torneio, frente à Austrália.

O avançado sofreu uma lesão na perna esquerda durante um treino dos gauleses, que o obrigou a deslocar-se à clínica Aspetar, de Doha, na companhia de Frank Le Gal, médico da seleção, onde realizou exames. O diagnóstico foi depois comunicado pelo próprio jogador ao departamento clínico do Real Madrid, mas a situação, de acordo com o As, não era preocupante, pois o jogador estaria disponível, no máximo, dez dias depois. Ou seja, Benzema estaria disponível para o jogo dos oitavos-de-final, pelo que perderia apenas os três jogos da fase de grupos, com Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Só que, aquilo que seria um problema que seria ultrapassado facilmente, revelou-se uma dor de cabeça para o futebolista, que ficou paralisado no momento em que lhe foi comunicado que teria de regressar a Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o As, Didier Deschamps e o médico Le Gal bateram à porta do quarto de Benzema, no hotel Al Messila, em Doha, onde os Bleus estavam concentrados. "Lamento Karim, mas tens de ir embora", disse então o clínico da equipa, enquanto o selecionador permanecia em silêncio, o que segundo aquele jornal espanhol significaria que o selecionador estaria a excluir Benzema porque preferia dar a titularidade a Olivier Giroud, pelo que esta seria uma forma de evitar problemas na equipa.

O avançado não rebateu os argumentos que lhe foram apresentados, terá entendido o recado e, como tal, fez a mala e regressou a Madrid, iniciando no dia seguinte a recuperação da lesão já no seu clube. Mais tarde, Frank Le Gal terá mesmo admitido a Benzema que apenas acatou uma ordem do selecionador...

Esta revelação poderá ajudar a explicar o facto de Didier Deschamps ter recusado responder a todas as perguntas que foram surgindo sobre a possibilidade de Benzema poder regressar ao Qatar para ser opção para a seleção nos jogos das meias-finais e da final do Mundial.

Não surpreende por isso que Benzema tenha, na passada segunda-feira, dia em que completou 35 anos, tenha anunciado que se retirava da seleção francesa, pela qual fez 97 jogos e marcou 37 golos.

A relação do Bola de Ouro de 2022 com a seleção francesa nunca chegou, no entanto, a ser uma história feliz, afinal não esteve na conquista do Mundial 2018. Pelo meio esteve afastado entre 2016 e 2021 devido a uma acusação da justiça francesa sobre um alegado caso de extorsão ao companheiro de seleção Mathieu Valbuena. A exclusão da equipa nacional acabou por ser levantada a tempo de ajudar a França a conquistar a Liga das Nações de 2021 e participar no Euro 2020, realizado um ano depois por causa da pandemia.

carlos.nogueira@dn.pt