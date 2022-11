Selecionador do Qatar lamenta "desinformação" sobre direitos humanos

O selecionador de futebol do Qatar, o espanhol Félix Sanchez, lamentou este sábado a "desinformação" em torno dos direitos dos trabalhadores migrantes no país, mas considerou "trágicas" as mortes de trabalhadores durante as obras para o Mundial2022.

"É um assunto que tem sido muito comentado, mas, na minha opinião, há muita desinformação e uma abordagem desproporcional da realidade", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Equador, que marcará no domingo o arranque do Mundial2022.

Félix Sanchez considerou que "a perda de uma vida humana num acidente de trabalho é sempre algo trágico, no Qatar, ou em qualquer outra parte do mundo", e manifestou o desejo de que o Mundial possa "garantir uma melhoria das condições de vida de quem não as tem, em todo o mundo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades do Qatar têm sido criticadas por violarem os direitos humanos dos trabalhadores migrantes, com organizações não-governamentais a apontarem para milhares de mortes na construção das infraestruturas em que assenta o Mundial2022, que arranca no domingo.