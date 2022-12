Seleção volta este domingo à tarde, mas 10 ficam no Qatar com a família. Saiba quais

A comitiva portuguesa para o Mundial 2022 deverá chegar a Lisboa cerca das 17.15 deste domingo, após um voo de oito horas -- a partida está marcada para as 9.00, quando são 12.00 em Doha. Mas nem todos os jogadores virão neste voo.

Segundo a TSF, dez atletas receberam esta tarde, após a derrota por 1-0 com Marrocos, autorização da Federação Portuguesa de Futebol para se juntarem à família, que se encontra no Qatar.

São eles: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Rafael Leão, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Sivla, João Cancelo e Diogo Dalot.

A seleção foi eliminada do Mundial este sábado, após perder com Marrocos, com golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, de cabeça.