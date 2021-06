Seleção nacional deixa Budapeste e regressa à Cidade do Futebol

A seleção nacional vai deixar Budapeste, onde tem estado concentrada desde o início do Euro 2020, e vai passar a trabalhar na Cidade do Futebol se no domingo garantir o apuramento para os quartos-de-final diante da Bélgica.

De acordo com uma informação da Federação Portuguesa de Futebol, a medida relaciona-se com as cidades onde a equipa das quinas passará a jogar na fase a eliminar que serão Sevilha (frente à Bélgica), Munique (quartos-de-final com Itália ou Áustria) e Londres, para onde estão agendadas as meias-finais e final.

Assim sendo, a comitiva portuguesa deixa a capital da Hungria no sábado e viaja para Sevilha, onde joga no domingo. Se garantir o apuramento, a seleção passa a trabalhar na Cidade do Futebol, em Oeiras.