Seleção nacional de andebol perde na estreia

A seleção nacional de andebol estreou-se esta quinta-feira no europeu com uma derrota frente à Islândia, por 28-24, em jogo referente ao grupo B, disputado em Budapeste, na Hungria.

Portugal teve uma preparação complicada para o Euro 2022 devido a casos de covid-19 na equipa e muitas lesões e não teve uma estreia feliz na competição. Ao intervalo a seleção já perdia frente aos islandeses por quatro golos de diferença (14-10), com a equipa a não ser capaz de inverter o rumo da partida e a sair derrotada pela mesma margem no fim.

Com este resultado, a Islândia partilha com os Países Baixos, que na quinta-feira derrotaram a anfitriã Hungria, a liderança do grupo, enquanto portugueses e húngaros ainda não pontuaram. O próximo jogo de Portugal é no domingo, precisamente frente à Hungria, na segunda jornada do grupo.

Num grupo a quatro seleções e com apenas três jogos, a seleção precisa de vencer os dois próximos duelos para se conseguir apurar para a próxima fase e manter vivo o sonho de repetir ou melhorar o 6.º lugar de 2020.