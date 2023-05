Seleção feminina de futebol defronta Ucrânia em 7 de julho no Bessa

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar a Ucrânia, em 7 de julho, no estádio do Bessa, no Porto, no último jogo antes de partir para o Mundial, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogo com a Ucrânia, cuja hora e informações serão divulgados em breve pela FPF, será o segundo da seleção feminina no estádio do Bessa, que, em 24 de junho de 1983, foi palco de um Portugal-Itália (0-2).

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da FPF, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aplaudiu o regresso da seleção à casa do Boavista, que descreveu como "um dos berços do futebol feminino português".

"O Porto, a cidade das primeiras campeãs nacionais de futebol, vai oferecer o seu tradicional e entusiástico apoio à Seleção Nacional, no seu último jogo de preparação em território português, antes da partida para o Campeonato do Mundo. Estou convicto de que estas futebolistas tudo farão para honrar o nosso País e o nosso futebol, na Nova Zelândia e na Austrália, para onde rumarão poucos dias depois", disse

O presidente do Boavista, Vítor Murta, mostrou-se honrado com a escolha do estádio do Bessa e prometeu "um excelente ambiente nas bancadas".

"O Boavista, que se orgulha de ser um dos pioneiros do futebol feminino em Portugal, assim como um dos clubes mais titulados a nível nacional, volta a receber, 40 anos depois, um jogo da seleção feminina A no Estádio do Bessa Séc. XXI, que reúne todas as condições para proporcionar um grande espetáculo e um excelente ambiente nas bancadas", referiu.

O Mundial feminino de futebol vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.

A seleção portuguesa, que se estreia em Mundiais, começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo E, os Estados Unidos (01 de agosto).