A seleção de sub-21 está a encantar no Campeonato da Europa da categoria e tem já presença confirmada nos quartos de final (vai defrontar a Itália), depois de uma fase de grupos imaculada com três vitórias em três jogos e sem golos sofridos. Com o título europeu no horizonte, o que seria o primeiro troféu deste escalão, esta competição pode servir também para valorizar alguns jogadores, já que a prova é uma montra à qual estão atentos alguns dos melhores clubes europeus.

Atualmente, os 23 jogadores que integram a seleção treinada por Rui Jorge estão avaliados em 164,7 milhões de euros, de acordo com os valores do portal transfermarkt, especializado no mercado de futebolistas (os valores são algo baixos por se tratarem de jovens). Apesar de jovens, a grande maioria já joga com regularidade nos clubes que representam, e existe uma particularidade: 10 dos 23 convocados atuam no estrangeiro, com destaque para Trincão, no Barcelona, e Dalot, no AC Milan.