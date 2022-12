Seleção argentina recebida em casa por multidão de adeptos

A seleção de futebol da Argentina, que venceu o Mundial de futebol no Qatar ao derrotar a França, chegou esta terça-feira a casa, onde foi recebida por uma multidão de adeptos.

Às 02:23 (05:23 em Lisboa), o voo AR1915 da Aerolíneas Argentinas, que transportava a delegação liderada pelo presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, e o treinador da albiceleste, Lionel Scaloni, aterrou no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na província de Buenos Aires.

Os membros da equipa sorriram ao descer do avião para uma passadeira vermelha. Messi foi o primeiro jogador a deixar o aparelho, ao lado do treinador Lionel Scaloni, que colocou o braço à volta do capitão enquanto passavam ao lado de uma placa que dizia: "Obrigado, campeões".

Os recém-campeões do mundo entraram num autocarro aberto que se movia lentamente e foi seguido por muitos adeptos.

The goat is in Argentina, with the World Cup trophy in his hands pic.twitter.com/pohyPgHNRm - Jan  (@FutbolJan10) December 20, 2022

PASADAS LAS 3 DE LA MAÑANA HAY UNA MAREA DE GENTE ACOMPAÑANDO AL MICRO DE LA ALBICELESTE. Argentina vive un estado de éxtasis festejando la obtención de la Copa del Mundo en #Qatar2022. pic.twitter.com/9zmP7LcW1Y - SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022

Dezenas de milhares de fãs reuniram-se à volta do complexo desportivo da AFA, perto do aeroporto, para aguardar a chegada do autocarro.

Los campeones del mundo ya están en casa



¡Gracias por tanto cariño! ❤️ pic.twitter.com/usGKj4l7ql - Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

Entretanto o presidente do país, Alberto Fernández, decretou feriado em todo o país para dar as boas-vindas aos vencedores do Mundial do Qatar.

A Argentina conquistou pela terceira vez a competição ao vencer a equipa francesa por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.