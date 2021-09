Os clubes dos seis principais campeonatos europeus, de acordo com o ranking da UEFA, gastaram 3.074.787 euros no mercado de transferências de verão que encerrou no fim do dia de terça-feira.

Pelo segundo ano consecutivo, verifica-se uma redução do montante investido nestes países - Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Portugal e França -, o que reflete a menor capacidade de investimento no pós-pandemia. A prova disso é que em 2019-20 estas seis ligas movimentaram 5,7 mil milhões de euros e depois, em consequência da covid-19, registou-se uma queda acentuada, pois há um ano foram investidos 3,531 mil milhões de euros e agora registou-se uma nova quebra para os 3,074 mil milhões de euros.