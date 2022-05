As celebrações do título na madrugada de ontem no Dragão.

O título de campeão já está assegurado, mas o FC Porto ainda tem mais um objetivo para conquistar: juntar a Taça de Portugal (final é dia 22 com o Tondela) ao campeonato. Um ano de sucesso que valorizou os jogadores e o treinador, e é já altura para planear a nova temporada, sendo apenas certa neste momento a saída de um jogador influente - Mbemba, em final de contrato. Mas como referiu Pinto da Costa nos festejos, Sérgio Conceição tem cláusula de rescisão e podem aparecer interessados. Assim como muitos jovens, com especial destaque para Vitinha, serão certamente alvo de cobiça.

"No meu tempo de jogador era assim e acredito que continue igual. Este título de campeão já faz parte do passado e os responsáveis do FC Porto já só pensam na próxima época e em novas conquistas". Quem o garante é Costinha, antigo médio do FC Porto, que em quatro temporadas (2001-05) ganhou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.