Schmidt não quer facilitar na Póvoa de Varzim, onde o Benfica não vence há 38 anos

Fez ontem 38 anos que o Benfica venceu pela última vez na Póvoa de Varzim, cidade piscatória que volta hoje a visitar para lutar por um lugar nos quartos-de-final da Taça da Liga. A 9 de janeiro de 1985, um golo de Diamantino Miranda, na cobrança de um livre direto, deu o triunfo (1-0) aos encarnados, em jogo a contar para o campeonato.

Depois disso os benfiquistas jogaram mais seis vezes no terreno do Varzim e somaram quatro empates consecutivos e perderam os dois últimos jogos. Em fevereiro de 2007 foram mesmo eliminados da Taça (2-1), pelos varzinistas treinados por... Diamantino.

Roger Schmidt quer acabar com essa malapata, deixando a certeza de que "o Benfica vai dar tudo para vencer a Taça", pelo que o jogo com o Varzim "é mais uma oportunidade para mostrar ambição" frente a um adversário "complicado", que "dá pouco espaço e tem sempre muitos jogadores na zona onde está a bola".

Para esta visita à Póvoa de Varzim, marcada para esta noite às 20.45 horas (RTP1), o treinador do Benfica admitiu que Enzo Fernández já poderá ser opção, depois de ter falhado o jogo com o Portimonense por ter faltado a dois treinos. "É uma questão encerrada. É nosso atleta, está feliz, faz parte da equipa e é um jogador-chave", assumiu, não fazendo mais comentários sobre este caso.

O jogo com o Varzim realiza-se a cinco dias da receção ao Sporting para a I Liga, mas Schmidt garante que "não haverá qualquer problema de recuperação entre os jogos", razão pela qual deixou a entender que não fará poupanças: "Levamos a Taça muito a sério e vamos entrar em campo com a abordagem certa."

Sobre o mercado de transferências, Roger Schmidt garante que conta "com todos os jogadores", mas admite que "quando o mercado abre, é preciso ver se é possível fazer alguns ajustes". "Poderão haver jogadores a querer sair por não terem tantos minutos... Já vendemos Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves, que terão oportunidade de jogar mais. Teremos de esperar para ver o que acontece nas próximas semanas", frisou.

Já Tiago Margarido, treinador do Varzim, deixou claro que "o Benfica é favorito". "Temos as nossas possibilidades e vamos amarrar-nos a elas, tentando explorar as debilidades de uma equipa fortíssima", disse, lembrando que tem a esperança de "conseguir passar, tal como aconteceu com o Sporting" na 3.ª eliminatória.

"Analisámos o Benfica de forma profunda e vamos tentar provocar muitos contra-ataques. O Varzim é um grande clube, pretende ter esses jogos no seu dia-a-dia. Contra o Sporting demos provas que somos capazes. Sabemos que é um jogo de Taça especial, mas para nós é apenas mais um adversário que temos pela frente", acrescentou.