Schmidt já abateu os leões e Amorim tem saldo positivo contra o Benfica

Amanhã há dérbi lisboeta, com Benfica e Sporting a medirem forças no Estádio da Luz em jogo da 16.ª jornada da I Liga (18h00, BTV), e com as águias na liderança, com mais 12 pontos do que o rival. Será o primeiro confronto entre Roger Schmidt e Rúben Amorim e o primeiro dérbi do técnico alemão em Portugal, que reserva uma curiosidade: os dois treinadores têm saldo positivo, respetivamente, contra Sporting e Benfica.

Schmidt fará amanhã a sua estreia em dérbis, mas não é a primeira vez que enfrenta os leões. Ao serviço do Bayer Leverkusen, na temporada de 2015-16, defrontou o clube de Alvalade em duas ocasiões, nos 16 avos de final da Liga Europa.

A 18 de fevereiro de 2016, em Alvalade, o Leverkusen bateu o Sporting de Jorge Jesus por 1-0, com um golo de Karim Bellarabi. Dessa equipa leonina, os únicos sobreviventes no plantel atual são Coates e Esgaio (nesse jogo ficou no banco).

Uma semana depois, na Alemanha, no jogo da segunda mão, novo triunfo dos alemães, por 3-1 - marcaram Karim Bellarabi (bis) e Calhanoglu. Pelos leões faturou João Mário, curiosamente hoje jogador do Benfica e um dos intocáveis de Schmidt. A partida ficou marcada pela expulsão de Rúben Semedo na segunda parte.

O resultado acabou por ditar o afastamento do Sporting da Liga Europa e no final do jogo Jorge Jesus admitiu a superioridade dos germânicos: "O Bayer tem uma intensidade e dinâmica muito fortes, acelerámos o jogo em função disso e essa diferença nunca se notou. Notou-se, sim, na objetividade, e eles foram mais objetivos."

Amorim já festejou na Luz

Tal como Roger Schmidt, Rúben Amorim, que, curiosamente, foi jogador do Benfica durante vários anos, também tem saldo positivo nos confrontos diretos com as águias - em sete jogos venceu quatro e perdeu três, contabilizando os seis desafios como treinador do Sporting e um ao serviço do Sporting de Braga.

Na jornada 21 da I Liga 2019/20, em 15 de fevereiro de 2020, o Sp. Braga deslocou-se à Luz e triunfou por 1-0, com um golo no final da primeira parte apontado por João Palhinha, de cabeça. O médio e o treinador fizeram história, pois tratou-se da primeira vitória bracarense na Luz para o campeonato desde a temporada de 1954/55 - em 1954 o herói tinha sido Imbeloni, autor do golo da vitória.

Nessa mesma temporada, mas já como treinador do Sporting (foi apresentado a 5 de março de 2020), Amorim voltou à Luz, mas saiu derrotado por 2-1, com golos de Seferovic e Vinícius.

Na época 2020-21 os encarnados visitaram Alvalade em jogo da 16.ª jornada da I Liga. O jogo caminhava para o final, o árbitro Soares Dias já olhava para o relógio, e aos 90"+2 Matheus Nunes, de cabeça, deu os três pontos aos leões.

Na partida da segunda volta, o jogo terminou com a vitória do Benfica e um festival de golos: 4-3. Seferovic (bis), Pizzi e Lucas Veríssimo marcaram para as águias; Pedro Gonçalves (bis) e Nuno Santos pelos leões.

Em 2021-22, os leões foram à Luz vencer o Benfica de Jorge Jesus por 3-1. Foi muito Sporting (mesmo sem Palhinha e Coates) para pouco Benfica, uma verdadeira lição, com golos de Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes, de nada valendo o de Pizzi em cima do apito final. Cerca de um mês e meio depois, os dois rivais encontraram-se em Leiria, desta vez na final da Taça da Liga. E novamente com triunfo dos verde e brancos, por 2-1 - Everton ainda colocou as águias em vantagem na primeira parte, mas Gonçalo Inácio e Sarabia deram a troféu ao Sporting.

O último confronto de Amorim com os encarnados aconteceu em abril do ano passado, na I Liga, em Alvalade, e o Benfica foi ao campo do rival vencer por 2-0, com golos de Darwin e Gil Dias.

Amanhã, no primeiro frente a frente entre os dois técnicos, é certo que Schmidt, mesmo em caso de derrota, ficará ainda com saldo positivo. Já Amorim, caso o Sporting tropece, fica empatado em confrontos diretos com o Benfica.

O técnico alemão, entretanto, vai tentar igualar um feito com 39 anos: conseguir vencer os dois grandes rivais (já bateu o FC Porto) na primeira volta de um campeonato. O último a consegui-lo foi Sven-Goran Eriksson, na época de 1983/84.

