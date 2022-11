Schmidt: "Portugal vai fazer um grande Mundial, mas sem Rafa"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garantiu esta terça-feira que o avançado Rafa não vai regressar à seleção portuguesa para disputar o Mundial do Qatar, apesar de esse ser um assunto muito discutido nos últimos dias.

Segundo o técnico dos 'encarnados', o jogador "não tomou a decisão" de "focar-se no Benfica e não jogar mais na seleção sem pensar nisso" e a escolha do avançado "é definitiva", apesar de estar "em grande forma e, por isso, toda a gente voltar a discutir a sua opção".

"Ele não vai ao Mundial e à seleção. Mas, independentemente disso, Portugal é uma grande equipa, pode fazer um grande Mundial, mas de certeza sem o Rafa", garantiu Roger Schmidt, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico, que ficará esta semana a saber quais os jogadores da sua equipa que serão ou não escolhidos para representar as suas seleções, assumiu, no entanto, que deseja a todos os seus futebolistas que sejam convocados e "que se tornem campeões mundiais, na melhor das hipóteses".

O treinador alemão frisou que "é uma grande honra para todos os jogadores representarem a seleção nacional, especialmente quando há um Mundial", mas não teme ficar com elementos 'desiludidos' a trabalhar consigo durante a competição se não forem chamados a representar os seus países.

"Os jogadores que vão ao Mundial, claro, estarão muito felizes, vão dar o seu melhor e os que ficarem aqui, ficam. Veremos o que acontece esta semana, que jogadores são chamados. Claro que podemos ter algumas conversas, mas a minha sensação é que todos veem a situação de forma muito realista", comentou Schmidt.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulga na quinta-feira os 26 jogadores eleitos para a fase final do Mundial2022.

O avançado do Benfica Rafa tem estado em clara evidência nos encarnados, o que levou o próprio Fernando Santos a dizer recentemente que, se o jogador quisesse "conversar", o técnico perguntar-lhe-ia "horas e local".

Schmidt admite início de época muito bom mas lembra que ainda não ganhou nada

Roger Schmidt admitiu que o início de época do Benfica "foi muito bom", mas advertiu que ainda não ganhou nada apesar das boas exibições que têm entusiasmado os benfiquistas.

O treinador alemão revelou agrado por "fazer os adeptos felizes" e assumiu que essa é "a maior motivação" do grupo de trabalho, mas frisou que para ser um "ídolo", como lhe perguntaram, terá de "conquistar alguma coisa".

"Ainda estamos no início da época. É claro que estamos numa boa série, o começo no Benfica foi muito bom para todos nós, mas, neste momento, não penso em nada disso. Ainda não conquistámos nada", advertiu o treinador dos encarnados.

Em primeiro lugar no campeonato, apurado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, que disputa na quarta-feira, frente ao Estoril, e qualificado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Schmidt ficou a saber na segunda-feira que vai enfrentar o Club Brugge nessa competição, mas recusou "falar sobre o adversário".

"Numa fase a eliminar da Liga dos Campeões, todas as equipas que jogam nesta ronda são muito boas, merecem estar ali e ainda estamos longe. Neste momento, estamos focados, amanhã na Taça de Portugal, depois na Liga, depois na Taça da Liga, e depois, em fevereiro, falamos do adversário da Champions", refutou o treinador alemão.

O foco está, portanto, na eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Estoril, que o Benfica derrotou por 5-1 no domingo, em encontro a contar para a I Liga.

Segundo o treinador dos encarnados, será "um jogo completamente diferente", onde "apenas as duas equipas são as mesmas", mas que "começa novamente a zero e é de uma competição diferente".

"Sabemos que o Estoril é uma boa equipa, também criaram algumas oportunidades contra nós, mas no final merecemos ganhar, e amanhã temos de mostrar o mesmo foco, a mesma concentração para termos todos as possibilidades de ganhar o jogo", apontou.

O Benfica visita o Estoril Praia na quarta-feira, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com início marcado para as 20:45, no Campo António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Para chegar à quarta eliminatória, a equipa de Roger Schmidt deixou para trás o Caldas, da Liga 3, após vencer por 5-3 no desempate por grandes penalidades, num encontro disputado nas Caldas da Rainha, que terminou empatado 1-1 no final dos 90 minutos e do prolongamento.

Já o Estoril Praia, orientado pelo antecessor de Roger Schmidt nos encarnados, Nélson Veríssimo, superou o Amora com um triunfo fora de portas, por 3-2.