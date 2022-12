Schmidt e a saída de Enzo: "Até 31 de dezembro estamos a salvo, depois logo vemos"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, abordou esta quinta-feira, no lançamento do jogo frente ao Sp. Braga, a situação de Enzo Fernández, jogador que está ser muito cobiçado depois de se ter sagrado campeão do Mundo pela Argentina e ter sido eleito o melhor jovem jogador da prova.

"Enzo e Otamendi voltaram da Argentina muito bem-dispostos e em muito bom estado físico. Treinaram com a equipa, estão muito motivados. Todos ficámos orgulhosos pela forma como jogaram no Mundial. É um bom sinal para nós. Estão completamente focados no Benfica. Se Enzo vai sair? Até ao dia 31 de dezembro estamos salvos, nenhum jogador vai sair. Depois logo vemos o que vai acontecer. É sempre assim, no futebol, especialmente quando se tem jogadores talentosos a jogar a um nível de topo. Há sempre o risco de perder jogadores, é normal. Temos de preparar-nos para tudo, mas, neste momento, o foco está, totalmente, no Sporting de Braga", referiu o técnico alemão.

Sem confirmar se Enzo e Otamendi serão titulares esta sexta-feira com o Sp. Braga, o técnico foi ainda questionado como conseguirá trazer o jovem médio à terra depois de tanta emoção com a conquista do Mundial. "Normalmente quando se vence o campeonato do Mundo vêm umas férias a seguir, mas aqui é diferente. Jogaram o Mundial em dezembro. É difícil para os jogadores, é difícil voltarem a estar prontos, mas tanto o Otamendi como Enzo sempre demonstraram uma grande atitude. Sempre com muita intensidade e ritmo em todos os jogos. São os únicos dois jogadores na nossa equipa que mantiveram o ritmo. Espero que amanhã aproveitem a oportunidade", referiu.

O técnico alemão foi também questionado sobre as renovações de contrato de Grimaldo e Otamendi, que terminam no final da época. E admitiu que gostava que ambos ficassem no plantel: "Espero que renovem e fiquem connosco,. São jogadores chave. Têm feito uma temporada excelente, não só a nível futebolístico como de atitude. São modelos para os mais jovens e queremos mantê-los, há quem esteja a trabalhar nesse sentido".

Sobre o Sp. Braga, o adversário desta sexta-feira, o técnico alemão deixou muitos elogios. "É uma equipa muito completa, com uma ideia muito clara de como querem jogar. São muito perigosos no ataque, têm dois avançados muito ativos. Temos de defender muito bem e fazer um jogo bem equilibrado. Toda a equipa tem a responsabilidade de defender. Os jogadores têm de estar concentrados para jogarmos bem e defendermos bem. Também temos qualidade e temos de demonstrar isso, criando oportunidades e marcando golos", concluiu.