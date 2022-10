Schmidt desvaloriza ausências. "Messi não joga, mas nós também não temos Neres"

O Benfica vai tentar esta terça-feira à noite (20.00 horas, Eleven) conquistar a primeira vitória no Parque dos Príncipes para as competições europeias. Após o empate 1-1 na Luz na semana passada, em jogo estará a liderança do grupo H da Liga dos Campeões, numa altura em que Benfica e PSG repartem a liderança com sete pontos.

Roger Schmidt, treinador dos encarnados, espera um jogo "muito duro" no qual a sua equipa terá de "sofrer", afinal do outro lado estará "uma equipa do top da Europa, com excelentes individualidades", mesmo que esteja privada da maior delas todas: Messi, que se encontra a recuperar de uma lesão. "Não podemos ter uma energia extra por um jogadores adversários não jogar. Para mim, Messi ainda é o melhor do mundo e se ele não joga temos de mudar um pouco a abordagem, afinal trata-se de um jogador especial, que liga a sua equipa", começou por dizer, lembrando que o PSG tem "outros jogadores de classe mundial e uma grande equipa". "Nós também não temos o David Neres e vamos ter de encontrar uma solução, tal como o PSG vai encontrar a solução para substituir Messi", justificou, revelando que o internacional brasileiro ficou em Lisboa devido a "uma pequena dor muscular".

A ausência da estrela argentina deixa o treinador parisiense, Christophe Galtier, muito preocupado. "É muito preocupante porque é o dinamizador do nosso ataque. Teremos de encontrar outras ligações para podermos criar perigo. E é óbvio que vai mudar muita coisa na nossa organização", argumentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já Otamendi admitiu que a ausência do compatriota Messi "é importante para o PSG", mas garante que esse facto "não muda a forma de pensar e jogar" do Benfica. "Vimos com mentalidade de ganhar e tentaremos estar concentrados para fazermos um bom jogo."

Receita para ganhar

Estrelas à parte, Roger Schmidt voltou a sublinhar que o importante é a sua equipa estar "focada em si própria", afinal espera "um jogo aberto", no qual terá "uma abordagem semelhante ao primeiro jogo". "Temos de ser bravos, acreditar em nós próprios e jogar bom futebol", sublinhou, mostrando-se esperançado que "haja uma boa atmosfera no estádio" e apoio dos adeptos benfiquistas: "Sabemos que não estaremos sozinhos."

O treinador alemão lembrou que "é muito difícil vencer o PSG", mas ainda assim deixou algumas pistas para aquilo que os seus jogadores têm de fazer para alcançarem os três pontos: "Temos de ter uma grande performance no jogo, uma boa ligação entre os jogadores, um único pensamento durante o jogo que é mantermo-nos unidos. Além disso, é fundamental estar técnica e taticamente ao mais alto nível."

Uma das novidades entre os convocados do Benfica é o avançado Henrique Araújo, que tem rodado na equipa B. Schmidt não deixou dúvidas quanto ao jovem jogador: "É um grande talento e alguém que nos pode ajudar. Por isso, é uma opção para nós, dependendo do que precisamos durante o jogo. Contamos com ele, isso é claro."

Do lado do PSG, o médio Vitinha lamentou o empate concedido na Luz e deixou uma garantia para esta partida: "Temos de permitir um pouco menos ao Benfica, que será uma equipa agressiva, pressionante, mas estamos preparados para responder melhor e vencer o jogo."

Refira-se que quem vencer esta terça-feira à noite no Parque dos Príncipes garantirá desde logo o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões se a Juventus for derrotada em Israel, diante do Maccabi Haifa.