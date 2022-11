Schmidt confirma Aursnes de "fora dos próximos três jogos" e Gonçalo Ramos em dúvida

O treinador do Benfica disse hoje que a equipa está focada apenas no jogo da I Liga de futebol contra o Estoril Praia e só depois vai pensar no da Taça de Portugal, contra o mesmo adversário.

No Seixal, Roger Schmidt lembrou que "não é a primeira vez que os sorteios ditam um confronto entre duas equipas num curto espaço de tempo" e recorreu a um velho 'chavão' para abordar os dois confrontos consecutivos contra os 'canarinhos', que voltam a defrontar na quarta-feira.

"O próximo jogo é sempre o mais importante. Agora, estamos focados no domingo, vamos obter informação neste jogo e depois podemos preparar-nos para o segundo jogo, na Taça, mas passo a passo", resumiu o técnico alemão, em conferência de imprensa.

A equipa 'encarnada' vem de "uma viagem exigente" a Israel para o encontro com o Maccabi Haifa, a contar para a Liga dos Campeões, mas Schmidt revelou que os jogadores "descansaram um pouco, estão mais frescos e ansiosos por defrontar uma equipa muito boa", o Estoril Praia.

"Jogam muito bom futebol, são fortes fisicamente, corajosos na posse de bola, têm uma ideia clara do que querem fazer com a bola e de como querem pressionar. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados", elogiou o técnico das 'águias'.

Para a visita à Amoreira, Schmidt não vai poder contar com Aursnes, que fica "fora dos próximos três jogos", nem com Draxler, "que ainda não foi reintegrado nos treinos de conjunto", e só no domingo ficará a saber se Gonçalo Ramos pode jogar.

Mas tem António Silva totalmente disponível, defesa-central que foi substituído durante o encontro com os israelitas, na quarta-feira. "O António Silva está muito bem, não tem queixas após o jogo. Substituí-o não por lesão, mas para dar ao Lucas [Veríssimo] alguns minutos, para o reintegrar. Gonçalo Ramos não está assim tão mal, mas está em dúvida para amanhã [domingo]. O Fredrik [Aursnes] está fora dos próximos três jogos, tem uma lesão muscular e não vai estar disponível", revelou o técnico alemão.

O Benfica visita o Estoril Praia no domingo, em encontro da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

A equipa de Roger Schmidt procura manter a invencibilidade na época 2022/23 e, pelo menos, conservar a distância de seis pontos para o segundo classificado, o Sporting de Braga, e de oito pontos para o terceiro, o FC Porto.

As duas equipas voltam a encontrar-se na quarta-feira, no mesmo local, mas a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.