Schmidt anuncia que Lucas Veríssimo ainda não vai jogar com o Penafiel

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse esta sexta-feira que a ausência de alguns jogadores que estão a disputar o Mundial 2022 é uma oportunidade para outros lutarem por um lugar, especialmente os que estiveram recentemente lesionados.

"O facto de alguns jogadores estarem agora no Mundial é uma boa oportunidade para outros ganharem ritmo de jogo. A qualidade dos treinos tem sido muito boa toda a época, mas para dar passos em frente, às vezes, os jogadores também precisam de tempo de jogo", resumiu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

Sem se deter, deu o exemplo de alguns "jogadores que estiveram lesionados", tais como "João Victor, Lucas Veríssimo ou Morato", que precisam de "recuperar a melhor forma com minutos de jogo e estão a tê-los".

"Alguns jogadores estão a trabalhar muito bem e é bom ter esta competitividade pelas posições do onze inicial nas próximas semanas", concluiu Schmidt.

Sobre o encontro de sábado, frente ao Penafiel, a contar para a Taça da Liga, o alemão disse apenas que analisou e respeita o adversário, assumindo querer "terminar com um bom jogo e a jogar bom futebol antes da pausa" de quase três semanas até ao próximo encontro oficial, em 17 de dezembro.

Focou-se, depois, nos casos particulares de alguns jogadores, tais como Lucas Veríssimo, Julian Draxler e André Almeida, que vivem situações distintas no plantel 'encarnado.

Sobre Lucas Veríssimo, revelou que "esteve doente" e por isso "não jogou o último jogo e também não joga amanhã [sábado]" frente ao Penafiel, mas frisou que "está apto, trabalhou muito na recuperação" e que "mostrou na equipa B que está de volta e não tem queixas".

André Almeida, por sua vez, parece partir atrás de Gilberto, que "é neste momento o substituto de Alex [Alexander] Bah", enquanto Julian Draxler vai continuar a somar minutos de jogo. "Vai jogar amanhã [sábado]. Precisamos de alguns jogos para o colocar na melhor forma, mas é um jogador de qualidade, com armas muito especiais, e pode tornar-se muito importante para nós no resto da época", elogiou Schmidt.

O Benfica recebe sábado o Penafiel, equipa da II Liga, em encontro da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, com início marcado para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Roger Schmidt venceu o Estrela da Amadora por 3-2, na primeira jornada da competição, enquanto os durienses perderam em casa com o Moreirense, por 2-1.