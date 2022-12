Sauditas garantem que Ronaldo já assinou contrato com o Al-Nassr

A estação de televisão saudita Al-Arabiya avança esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo já assinou contrato com o Al-Nassr, que vai entrar em vigor já a partir de janeiro de 2023.

O internacional português, que rescindiu com o Manchester United no dia 22 de novembro, terá, de acordo com a mesma estação, assinado contrato válido por sete anos, sendo que jogará pelo Al-Nassr durante dois anos, enquanto o tempo restante da ligação será embaixador da candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial 2030, para o qual também concorre uma candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Ucrânia.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o anúncio oficial será feito "nas próximas horas", apontando mesmo para que tal aconteça "na manhã de 31 de dezembro", precisamente este sábado.

O interesse dos sauditas do Al-Nassr foi anunciado no dia seguinte à rescisão de contrato com o Manchester United, sendo que foi avançado um salário milionário de 200 milhões de euros por ano, o que, a confirmar-se, o tornará no mais bem pago futebolista do mundo.