Lidl dá nome às São Silvestres de Lisboa e Porto

Em dezembro, as corridas mais icónicas de Portugal vão pintar-se de azul e amarelo: a míticas São Silvestre de Lisboa e São Silvestre Cidade do Porto contam com o naming sponsor oficial do Lidl.

Se a Lidl São Silvestre de Lisboa já colocou mais de 100 mil atletas a correr nas ruas da cidade, a Lidl São Silvestre Cidade do Porto vai já na sua 28.º edição. Praticar desporto em ambiente festivo é o mote desta prova a que, a norte ou a sul, ninguém fica indiferente.

Em Lisboa, tudo acontece na Avenida da Liberdade, a 18 de dezembro, com o desafio dos mini-atletas a começar às 15h00, seguido da prova principal às 17h30: 10km pela zona Ribeirinha da cidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A norte, a partida dá-se no coração da Invicta às 18h00 do dia 26 de dezembro de 2021 e conta, mais uma vez, com o apoio do Lidl. A prova, que conta mais de 27 anos de existência, inclui duas distâncias: 10 Km e mini caminhada de 5 Km. Logo a seguir ao Natal, esta proposta é um convite para praticar desporto em ambiente festivo entre amigos ou familiares.