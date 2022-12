Santos confirma reunião: "Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece"

Fernando Santos abordou esta sexta-feira a polémica com Cristiano Ronaldo. O selecionador confirmou a reunião com CR7, revelou que o capitão não ficou satisfeito por saber que era suplente, mas desmentiu que tenha ameaçado abandonar a seleção. Eis a resposta de Fernando Santos.

"A conversa com Ronaldo aconteceu, mal seria se não tivesse acontecido. Só dou equipa hora e meia antes do jogo, no estádio. Sempre fiz assim. Mas esta conversa tinha que acontecer. Não o faço com todos. Mas é o capitão de equipa e a pessoa que é, pela sua projeção, tinha que o fazer. A conversa aconteceu no dia do jogo da Suíça depois do almoço. Reuni com ele, tivemos uma conversa no meu gabinete. Disse-lhe que não estava a contar com ele para este jogo e expliquei-lhe os motivos, o porquê de ele não jogar. O Cristiano obviamente não ficou satisfeito por ir para o banco. Mas foi uma conversa normal, tranquila. Ele não aceitou de forma simples, mas nunca em momento nenhum disse que queria sair da seleção. Eu acho que é tempo de pararmos com algumas coisas. Está na moda apontar coisinhas ao Cristiano. Mas ele te dado o exemplo. Foi ele que deu grito na cabine no jogo com a Suíça, saiu com os jogadores para o aquecimento, saltou nos golos todos, No final foi ele que chamou os jogadores para irem agradecer aos adeptos. Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece", disse o selecionador.

Fernando Santos não abriu o jogo sobre o onze que vai apresentar com Marrocos nem a forma como vai gerir esta situação de Ronaldo. O jogo, recorde-se, está agendado para as 15.00 deste sábado (SIC e Sport TV1).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"No dia em que eu tiver aqui um jogador, que não fique descontente, não pode voltar à seleção. Não está aqui a fazer rigorosamente nada. No meu tempo ficavam com azia e tive um treinador que dizia que devíamos ir à tasca comer iscas. Os treinadores fazem as suas escolhas. Essa questão de em equipa que ganha não se mexe... ", referiu o selecionador.

O jornal Record, recorde-se, noticiou na quinta-feira que o capitão tinha ameaçado abandonar a seleção depois dessa conversa com Fernando Santos onde o selecionador lhe tinha transmitido. Algo que tinha já sido desmentido pela FPF, em comunicado. Segundo soube o DN, a conversa entre Ronaldo e Santos foi acalorada, como qualquer discussão em que os intervenientes discordam e argumentam. Ou seja, CR7 viu a condição de suplente como um castigo e não como "uma opção estratégica", como garantiu publicamente o selecionador, daí a reação mais a quente.

Depois, o selecionador passou à análise de Marrocos. "É fortíssimo, não sei como é que se diz que não é favorita. Só tem um golo sofrido, quatro marcados, foi a única que fez sete pontos na fase de grupos, tem jogadores que jogam nas melhores equipas do Mundo, Chelsea, PSG, Bayern Munique.. Só quem não viu o jogo com a Espanha e Croácia é que duvida da qualidade deles. Depois tem um jogador, o Amrabat, que está a ser das maiores revelações. Ofensivamente procura sair a jogar bem, com um guarda-redes que joga bem com os pés. É muito forte ofensivamente. Pensarmos que vai ser fácil, não vai. Recordo o jogo do Mundial 2018, o mais difícil que tivemos, mesmo vencendo 1-0. Sofremos muito. Os jogadores já viram, sabem da qualidade do adversário e têm de chegar ao campo sem receios e com confiança. Quando não tivermos bola temos de a ir procurar, sermos intensos... Se continuarmos a melhorar como temos melhorado, com mais ou menos dificuldade, acredito que Portugal vai ganhar". disse.

Félix: "Não sinto obrigação de passar a bola a Ronaldo"

Antes de Fernando Santos, João Félix também falou em conferência de imprensa. E também foi questionado sobre Cristiano Ronaldo, concretamente em relação às declarações de José Fonte, internacional português que admitiu numa entrevista que a seleção joga melhor sem Cristiano Ronaldo.

"Não vou responder sobre isso. Quero só passar uma mensagem. Estamos numa grande competição e devíamos estar todos mais unidos e não estragar o ambiente da seleção. Mas não. Não sinto essa obrigação de passar a bola ao Cristiano. Tentamos fazer o melhor em campo. Da minha parte não sinto essa necessidade de ter de passar a bola ao Cristiano. Com Cristiano se calhar jogamos diferente por ele dar-nos outras coisas. Mas não é por ele estar em campo que vamos jogar melhor ou pior. Mas a tática é a mesma. E a identidade também", referiu.

O avançado não quis entrar em grandes detalhes sobre o facto de se sentir e jogar melhor na seleção do que no seu clube, o Atlético Madrid. "Nota-se que estou mais solto, é o meu primeiro Mundial, estou a desfrutar ao máximo, daí essa alegria toda a jogar. Comparação com Kaká? Se calhar um bocadinho de mais, ele foi Bola de Ouro, eu ainda estou a começar. Mas é bom ouvir essas comparações. Estou completamente focado na seleção, concentrado em fazer um grande Mundial e dar uma alegria aos portugueses. O At. Madrid é para quando acabar o Mundial. Agora estou concentrado na seleção nacional".