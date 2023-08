Sánchez considera beijo de Rubiales a Jenni Hermoso um "gesto inaceitável"

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou esta terça-feira o beijo entre o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, e a jogadora Jenni Hermoso como um "gesto inaceitável", catalogando o pedido de desculpas do dirigente como "insuficiente".

"Acho que o que vimos foi um gesto inaceitável", disse Sánchez numa conferência de imprensa, após uma reunião com o rei Felipe VI, durante a ronda de audiências do chefe de Estado com os partidos para tentar uma solução governativa.

"Também acredito que as desculpas que o senhor Rubiales deu não são suficientes, acho até mesmo que não são adequadas e que, portanto, ele deve continuar a tomar medidas", acrescentou, sem mencionar uma possível demissão.

Ao cumprimentar a campeã do mundo após receber sua medalha, Rubiales deu um beijo na boca da jogadora, para a surpresa de todos, inclusive da própria Jenni Hermoso.

"Nem eu esperava", disse a futebolista à rádio Cope depois de o jogo terminar, acrescentando que "foi a emoção do momento" e que "não há mais nada ali".

Jenni Hermoso reagiu também num vídeo que mostra a comemoração da equipa no balneário. "Não gostei, hein!", disse a jogadora a rir, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.

Na segunda-feira, o ministro da Cultura e do Desporto de Espanha, Miquel Iceta, qualificou o beijo como "inaceitável" e exigiu que Rubiales "desse explicações e pedisse desculpas".

Naquela mesma tarde, o presidente da RFEF pronunciou-se através de um vídeo e pediu desculpa pela atitude.

"Há um facto que tenho de lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras. Fica claro que me equivoquei", disse o dirigente, em referência ao seu beijo com Hermoso.