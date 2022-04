Salvio é procurado pela polícia após ser acusado de atropelar a ex-mulher

O ex-jogador do Benfica, Eduardo Salvio, de 31 anos, está a ser procurado pela polícia após ter sido acusado de atropelar a ex-mulher, noticia o jornal desportivo "Olé", que cita fontes policiais.

Tudo terá acontecido na madrugada desta quinta-feira em Puerto Madero, na Argentina. De acordo com a queixa apresentada pela ex-mulher de Salvio, o futebolista do Boca Juniors tentou atropelá-la. Magali Aravena terá surpreendido o jogador com outra mulher dentro da viatura.

Nessa altura, a ex-mulher ter-se-á aproximado do vidro da porta do carro para falar com Salvio, tendo depois ficado à frente da viatura. O jogador terá colocado o veículo em marcha, estando Magali Aravena a bloquear a passagem.

Na sequência deste incidente, a ex-mulher ficou ferida e foi transportada para o hospital de Argerich, em Buenos Aires

De acordo com o jornal argentino, Salvio foi formalmente acusado por "ferimentos no âmbito da violência de género".

Salvio e Magali Aravena têm dois filhos.