Salgueiros-Marítimo B interrompido devido a agressão de jogador ao árbitro

O jogo deste domingo entre Salgueiros e Marítimo B, da série B do Campeonato de Portugal, acabou mais cedo, depois de Amadu Turé, jogador da equipa da casa, ter agredido o árbitro do encontro, João Loureiro, depois de este lhe ter dado ordem de expulsão

Na sequência da agressão, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou publicamente o ato.

"O Conselho de Arbitragem da FPF condena veementemente a agressão de que foi vítima o árbitro João Loureiro no decorrer do jogo do Campeonato de Portugal Salgueiros-Marítimo B", pode ler-se numa nota deste órgão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Inacreditável a agressão de Amadu Turé ao árbitro!!! pic.twitter.com/CgebIVjpGF - GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) February 5, 2023

"O CA repudia todos os episódios de violência nos campos de futebol e lamenta que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um ato indigno e cobarde. O CA manifesta total solidariedade para com João Loureiro e a equipa de arbitragem presente no jogo", acrescentam.