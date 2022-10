SAD do FC Porto com lucro de 20,7 M€ e anuncia saída do fair play financeiro da UEFA

A SAD do FC Porto teve pelo segundo exercício consecutivo um resultado líquido consolidado positivo de 20,765 milhões de euros (M€) na época 2021/22, informou esta segunda-feira a sociedade do atual campeão da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões sinalizaram a "recuperação das receitas relacionadas com o matchday, para valores próximos" à pré pandemia de covid-19, em contraste com a queda dos "proveitos operacionais, pela redução das receitas obtidas pela participação nas provas europeias".

O administrador da SAD com o pelouro financeiro, Fernando Gomes, encarou o segundo melhor resultado líquido consolidado de sempre do FC Porto como "um excelente ano" para os dragões, que estarão prestes a sair do regime de fair play financeiro da UEFA.

"Termos resultados desportivos e financeiros em simultâneo não é fácil, mas é o grande equilíbrio que a SAD tem de fazer. É muito fácil ter uma equipa muito forte pela via do investimento, mas, se as receitas não correspondem às despesas, desequilibramos estas contas, tal como já aconteceu no passado. Se estivemos no fair play financeiro, foi por causa dessas coisas", frisou o dirigente, durante a sessão de apresentação das contas.

Se os custos operacionais apresentaram um crescimento ligeiro, excluindo custos com passes, de 3,216 M€, os custos com pessoal observaram uma redução de 9,684 M€.

"Os resultados com cedências de passes de jogadores tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 83,736 M€ para as contas. Por outro lado, as amortizações e as perdas por imparidade com passes penalizaram o resultado em 38,739 M€", agregaram.

Num exercício assinalado pelas vendas Luis Díaz (Liverpool, por 47 M€), Vitinha (Paris Saint-Germain, por 41,5 M€) ou Fábio Vieira (Arsenal, por 35 M€), Fernando Gomes notou que a necessidade de encaixar mais-valias depende do sucesso a nível europeu.

"Não tenhamos ilusão. Há dois fatores essenciais para o FC Porto ter resultado positivo e estar tranquilo do ponto de vista económico e financeiro: aceder à Liga dos Campeões e, depois, vender bem. Isto aconteceu na época passada, como tinha sucedido na anterior. Por isso, estes resultados são bastante positivos", enquadrou o vice-presidente do clube.

O ativo da SAD do FC Porto alcançou os 418,449 M€, perfazendo uma subida de 24,762 M€ face a 30 de junho de 2021, "apesar da diminuição do valor contabilístico do plantel, principalmente devido ao aumento dos saldos a receber de clientes, em 38,377 M€".

Quanto ao passivo, registou um aumento de apenas 1% para 530,117 M€, verificando-se "uma redução de 20,351 M€ face ao período transato no passivo remunerado do grupo".

"A meta orçamental é sempre [alcançar] resultados positivos, que irão ser tanto maiores quanto mais longe formos na 'Champions' e quanto maiores forem as mais-valias das vendas. Se pudéssemos, não vendíamos nenhum jogador. Se nos deixassem, éramos campeões europeus. No orçamento, previmos chegar aos oitavos de final [da Liga dos Campeões]. Menos do que isso é prejuízo, mas mais do que isso é ganho", continuou Fernando Gomes, sublinhando que o volume de negócios "andou à volta dos 200 M€".

Reconhecendo que os custos previstos para o exercício de 2022/23 "irão ser agravados pelo valor da inflação", enquanto "as receitas se manterão mais ou menos estáveis", o administrador da SAD do FC Porto comunicou ainda estar em curso um "projeto muito ambicioso" para "melhorar a acessibilidade 'online' sobre as vendas no mundo inteiro".

"'Naming' do estádio? Tivemos um acordo assinado, que foi suspenso pelo aparecimento da pandemia [de covid-19] e pela inexistência de público nos estádios. Sem dúvida, era um bom contrato, mas não foi concretizado. Estamos à procura e há algumas hipóteses em cima da mesa. É provável que isso venha a acontecer e seria uma ajuda importante para equilibrar as contas", concluiu o dirigente, falando no Estádio do Dragão, no Porto.

Em 2021/22, a equipa liderada por Sérgio Conceição arrebatou o 30.º título de campeão nacional e a 18.ª Taça de Portugal, mas foi afastada na fase de grupos da Taça da Liga e da Liga dos Campeões, para além de ter alcançado os oitavos de final da Liga Europa.

Administrador da SAD anuncia saída do FC Porto do fair play financeiro da UEFA

A SAD do FC Porto vai sair do regime de fair play financeiro da UEFA, anunciou esta terça-feira o administrador Fernando Gomes.

"Cumpridas as regras, o FC Porto fica definitivamente fora dos constrangimentos do fair play financeiro. Terminou. Foram quatro anos de exigências feitas com base no acordo celebrado com a UEFA, que foi integralmente cumprido nesta apresentação de contas. A partir daqui, o FC Porto deixa de ter quaisquer constrangimentos nesse sentido", frisou o administrador com o pelouro financeiro, durante a sessão de apresentação das contas.

Perfazendo os requisitos de estabilidade financeira para abandonar esse mecanismo de controlo das contas dos clubes aplicado pela UEFA, o FC Porto consumou o segundo melhor resultado líquido consolidado de sempre, evitando uma "penalização duríssima".

"Acordámos um programa com a UEFA, mas o seu incumprimento dificilmente nos traria novas negociações. Deram-nos uma possibilidade e um prazo para recuperar. Se o FC Porto não o tivesse feito, seria seriamente penalizado e isso passava por estar impedido de participar nas competições europeias, algo absolutamente essencial sob o ponto de vista económico e financeiro, mas também competitivo", argumentou Fernando Gomes.

Em 2 de setembro, a SAD presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa assegurou que já tinha superado os objetivos definidos no acordo de fair play financeiro com a UEFA, que ameaçou excluir os 'azuis e brancos' das provas continentais nas próximas três épocas.

"Tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes em outubro", explicou o conselho de administração da SAD, em comunicado emitido no sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

No mesmo dia, também em comunicado, o organismo regulador do futebol europeu tinha anunciado que o FC Porto "incumpriu ligeiramente" as condições do fair play financeiro.

"Em consequência, o Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de break-even [equilíbrio financeiro]", referiu a UEFA, através do sítio oficial na Internet.

Os resultados consolidados do FC Porto "vão ser enviados este mês", na esperança de que o organismo regulador do futebol europeu formalize em breve a saída dos campeões portugueses do regime de vigilância financeiro, que tem vigorado desde junho de 2017.