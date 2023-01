Sabalenka bate Rybakina e conquista o seu primeiro torneio Grand Slam

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou hoje o Open da Austrália, ao derrotar na final a cazaque Elena Rybakina em três sets, num encontro em que foi obrigada a dar a volta.

Sabalenka, quinta jogadora mundial, chegou a esta final sem qualquer set perdido, mas viu a adversária, 25.ª da hierarquia, entrar melhor e impor a sua primeira derrota em parciais, ao vencer por 6-3, em apenas 34 minutos.

Apesar da contrariedade, a jogadora bielorrussa, de 24 anos e que disputava a sua primeira final de um Grand Slam, não se deixou abater e elevou o nível de jogo, tendo entrado melhor no segundo set e chegado a uma vantagem de 4-1, que soube manter até final, vencendo por 6-3, em 57 minutos.

No set decisivo, Rybakina, de 23 anos e que se apresentava já com um torneio do Grand Slam conquistado, depois do triunfo em Wimbledon no ano passado, manteve o jogo equilibrado até aos 3-3, altura em que Sabalenka conseguiu quebrar o seu serviço.

Em vantagem, a bielorrussa, que tinha se quedado pelos oitavos de final em Melbourne nas três anteriores edições, não se deixou surpreender, tendo evitado ainda um ponto de 'break' da adversária, e concluiu o encontro a seu favor com 6-4, tendo alcançado a vitória ao quarto ponto de encontro, num set que fechou igualmente em 57 minutos.

No final, e admitindo estar ainda a tremer com os nervos, Sabalenka revelou-se feliz com o triunfo e enalteceu a adversária: "Ela é uma grande jogadora e espero defrontá-la em mais finais do Grand Slam. De certeza que teremos muitas mais batalhas".

A jogadora bielorrussa dirigiu-se depois à sua equipa, nomeadamente o treinador, Anton Dubrov, e ao preparador físico, Jason Stacy, ao classificá-los como "a equipa mais maluca do circuito".

"Passámos por muitos momentos baixos no último ano. Trabalhámos muito e vocês merecem este troféu. É mais sobre vocês, do que sobre mim", afirmou Sabalenka.

Com este título, a jogadora bielorrussa vai figurar na segunda-feira no segundo posto do ranking WTA, a sua melhor classificação de sempre, ao passo que Rybakina, que em Melbourne nunca tinha passado anteriormente da terceira ronda, vai subir ao 10.º posto da hierarquia, igualmente a sua melhor classificação.