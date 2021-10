Sábado com seis horas de alta tensão. Dragões e leões de olho no líder Benfica

A I Liga tem este sábado seis horas de alta tensão, com três jogos consecutivos, nos quais estará em jogo a liderança. Entre as 17.00 e as 23.00 horas, os três tradicionais candidatos ao título vão estar em campo, com o FC Porto a abrir as hostilidades no dérbi com o Boavista, no Dragão. Duas horas depois, será a vez o Benfica defender o primeiro lugar na Amoreira diante do Estoril, a equipa sensação da temporada. Este sábado escaldante termina em Alvalade, com o Sporting a receber o V. Guimarães a partir das 21.15.

O Benfica parte para esta 10.ª jornada com um ponto de vantagem sobre FC Porto e Sporting, pelo que está obrigado a vencer se quiser manter o primeiro lugar isolado, que conquistou à 4.ª ronda, realizada há precisamente dois meses.

Jorge Jesus, treinador dos encarnados, mostrou estar consciente das dificuldades que terá em vencer o Estoril e, em consequência, manter a liderança do campeonato. "Vamos ter de sofrer, não tenho dúvidas", assumiu o técnico dos encarnados, garantindo que o adversário "defende bem" e, como tal, garante que "não existirão muitas situações para fazer golos".

Aliás, Jesus aproveitou a conferência de imprensa para preparar os adeptos para o sofrimento na Amoreira. "Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados, pois os jogos ganham-se com muita dificuldade. Nem sempre conseguimos ter vitórias com um resultado dilatado para dar descanso aos adeptos e sei que desta vez não vai acontecer", sublinhou ao mesmo tempo que admitiu estar preocupado com o facto de a equipa ter sofrido sete golos nos últimos três jogos. "Tem a ver com o facto de não haver tempo para treinar e os adversários também têm influência nisto", disse.

O certo é que em 26 jogos no campo do Estoril para o campeonato, o Benfica apenas perdeu uma vez, em 1946, e concedeu cinco empates, o último dos quais em 1993, tendo vencido nas últimas oito visitas.

Dérbi portuense "aguerrido"

Será, no entanto, o FC Porto a primeira equipa a entrar em campo, no dérbi com o Boavista. Um jogo para o qual o treinador Sérgio Conceição quer uma resposta forte depois da derrota, a meio da semana, com o Santa Clara para a Taça da Liga. "Foi um jogo onde tudo correu no sentido negativo. Houve muita coisa má e perdemos por isso mesmo, mas já passou", começou por dizer o treinador portista, apelando ao "espírito e compromisso" dos seus jogadores, embora admitindo que "o estado de espírito não é o melhor".

Sobre o Boavista, Sérgio Conceição diz tratar-se de "uma equipa muito equilibrada" que "em seis jogos, só perdeu na Luz". "É um dérbi e, como tal, os jogadores tendem a dar um bocadinho mais. Já fiz alguns jogos contra o Boavista e percebo que o comportamento é sempre muito aguerrido", assumiu, garantindo que está à espera "de muitas dificuldades".

Curiosamente, o FC Porto recebe o Boavista precisamente um ano depois da última derrota sofrida na I Liga - em Paços de Ferreira por 2-3. Depois disso foram 37 jogos, dos quais empatou nove, algo que Sérgio Conceição não deu importância. "O FC Porto não joga só no campeonato, joga em várias competições", atirou.

Já em relação aos dérbis que disputou em casa para a I Liga, o FC Porto leva clara vantagem, pois apenas perdeu dois em 58, tendo concedido sete empates, o últimos dos quais na época passada (2-2).

Amorim admite pressão

A fechar este sábado escaldante, o Sporting recebe o V. Guimarães, uma partida para a qual Rúben Amorim diz que a sua equipa está "preparada". O técnico leonino reconhece que pela frente terá um adversário com "jogadores muito perigosos na frente" e "um treinador [Pepa] corajoso e talentoso".Nesse sentido, garante que "a pressão está do lado do Sporting" e justificou a razão do seu pensamento: "Se o V. Guimarães perder em Alvalade não será problema. Ao contrário, será um problema para o Sporting." O técnico admite que a sua equipa "está num bom momento", mas destacou que uma das suas forças "é quanto não o momento não é tão bom, a equipa mantém a sua forma de jogar".

De qualquer forma, Rúben Amorim está convencido de que "será um grande jogo", mas deixou um desejo: "Se não for um grande jogo, que ganhe o Sporting." E a verdade é que os leões têm um histórico muito vantajoso com o V. Guimarães em casa para o campeonato, pois só perderam sete dos 76 jogos disputados, tendo concedido sete empates. A última vez que os minhotos venceram foi em 2010 e o último empate foi em 2017.

