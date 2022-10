Sá Pinto discute com adversários, é expulso e perde a cabeça (Veja o vídeo)

Ricardo Sá Pinto, treinador do Esteghlal, perdeu a cabeça devido aos protestos dos elementos do banco de suplentes do adversário, o Gol Gohar, em jogo do campeonato do Irão​​​​​​. E tudo depois de o árbitro ter marcado um penálti a favor da sua equipa, durante o tempo de compensação.

De acordo com relato da agência Mehrnews, Sá Pinto não gostou da reação dos responsáveis do Gol Gohar e iniciou ali uma discussão.

Raging Ricardo Sá Pinto sent off during touchline row with Gol Gohar staff. His team (Esteghlal FC) won the match 2-1. pic.twitter.com/Cq5z2jVQv2 - Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) October 2, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador português acabou por ser expulso, passando depois a reclamar com o árbitro pela sua decisão. O antigo internacional português teve mesmo de ser agarrado por elementos da sua equipa enquanto voltava a discutir com o banco do Gol Gohar. Sá Pinto acabou depois por ser levado para fora do relvado.

O Esteghlal acabou por vencer por 2-1, com o penálti convertido aos 90+8 minutos, subindo para o segundo lugar, com os mesmos 14 pontos do líder Persepolis.