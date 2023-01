Russos detidos no Open da Austrália por exibirem símbolos do país

A polícia australiana deteve esta quarta-feira quatro adeptos russos por exibirem bandeiras e símbolos inadequados e por ameaçarem seguranças no Open da Austrália em ténis, que decorre em Melbourne.

Na semana passada, a organização tinha proibido a exibição de bandeiras da Rússia nas instalações do Melbourne Park, após ter sido criticada pela presença de símbolos daquele país durante uma partida entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova.

Num vídeo publicado nas redes sociais, um grupo de espectadores hasteia bandeiras russas, uma delas com o rosto do presidente Vladimir Putin, nos arredores da Rod Laver Arena, após uma partida entre o sérvio Novak Djokovic e o russo Andrey Rublev, durante a qual foi possível ver um espectador com uma t-shirt com a letra Z estampado, um dos símbolos da invasão à Ucrânia.

"Quatro pessoas que deixavam o estádio exibiram bandeiras e símbolos inadequados e ameaçaram os seguranças", disse um porta-voz da Federação Australiana de Ténis ao jornal local The Age.

"A polícia do estado de Vitória interveio e continua a fazer interrogatórios", acrescentou o comunicado divulgado pelo jornal australiano Herald Sun.

A AFP contactou a Federação, mas, até o momento, não obteve resposta.

Após ter sido vetada a participação de tenistas russos no torneio de Wimbledon no ano passado, desta vez tiveram autorização para participar no Open da Austrália com a condição de serem representados por uma bandeira neutra.

Após uma reclamação do embaixador ucraniano na Austrália, o torneio anunciou no dia seguinte que as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia, aliada de Moscovo, estavam "proibidas no Open da Austrália".

O Grand Slam conta com três jogadores dessas nacionalidades nas semifinais individuais: as bielorrussas Victoria Azarenka e Aryna Sabalenka e o russo Karen Khachanov.