Rui Vitória deixa comando técnico do Panathinaikos
Rui Vitória deixa comando técnico do Panathinaikos

A decisão surgiu poucas horas depois da derrota no terreno do Kifisias (2-3), em encontro da 3.ª jornada do campeonato grego.
David Pereira
Rui Vitória deixou o comando técnico do Panathinaikos, depois de um início de temporada marcado por apenas uma vitória em oito jogos.

A decisão, uma rescisão amigável, surgiu na sequência de uma reunião com o diretor desportivo Spyros Vlachos, poucas horas depois da derrota no terreno do Kifisias (2-3), em encontro da 3.ª jornada do campeonato grego.

"Obrigado, Rui. Desejamos-te o melhor no próximo capítulo", escreveu o clube de Atenas nas redes sociais.

Desde que assumiu o comando técnico do Panathinaikos, em outubro do ano passado, Rui Vitória averbou 24 vitórias, 10 empates e 10 derrotas em 43 jogos.

