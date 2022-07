Rui Costa garante que Benfica tem"mais alguns alvos no mercado"

Rui Costa durante a conferência de imprensa no estádio do Jamor.

O presidente do Benfica, Rui Costa, garantiu esta terça-feira que os 'encarnados' têm mais "alvos no mercado" quando questionado em relação a um eventual interesse do FC Porto em Ricardo Horta, futebolista desejado na Luz.

"Não sei onde é que está a ser acompanhado [Ricardo Horta]. O Benfica tem mais alguns alvos no mercado", respondeu o responsável máximo do clube lisboeta à chegada ao estágio que a equipa realiza em Burton Upon Trent, em Inglaterra, e quando confrontado com um alegado interesse dos campeões nacionais no avançado internacional português.

Rui Costa acrescentou que é certo que o plantel do Benfica não será de 38 jogadores e que a estrutura 'encarnada' sabe o que está a fazer.

"Há gente que ainda vai sair e entrar e, independentemente dos nomes, temos muitos alvos e estamos a tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, com cabeça e com consciência do que pretendemos", disse o dirigente.

Ainda questionado em relação a uma eventual saída do lateral esquerdo espanhol Alex Grimaldo, o presidente 'encarnado' disse que o jogador está, como todos, a trabalhar, acrescentando não ter conhecimento de qualquer proposta do Arsenal pelo defesa.

O facto de o treinador Roger Schmidt ter no estágio um número alargado de jogadores é para Rui Costa "uma falsa questão".

"Basta perceber que nos 38 estão cinco guarda-redes. O treinador sabe perfeitamente o que está a fazer. Se o treinador trouxe jovens que estão destinados, neste ano, à equipa B, e que completam este grupo de 38 jogadores, é sinal de que não estamos com 38 jogadores por não sabermos o que havemos de lhes fazer. Estamos com 38 aqui porque Roger Schmidt quis ver os jogadores que tinha à sua disposição", justificou Rui Costa.

O Benfica prosseguirá o estágio em Inglaterra até quinta-feira, e na sexta-feira estará já no Algarve, onde defrontará o Nice (15 de julho), e o Fulham (17), numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.

A época dos 'encarnados' iniciou-se mais cedo, com a necessidade em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (02/03 e 09 de agosto), enquanto a I Liga arranca no fim de semana de 06/07 de agosto.