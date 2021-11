Rui Costa: "Benfica foi obrigado a entrar em campo"

Rui Costa durante a conferência de imprensa no estádio do Jamor.

Belenenses SAD tem 17 infetados mas não pediu adiamento do jogo com Benfica

"Devemos estar todos envergonhados", disse o presidente do Benfica Rui Costa no final do jogo entre B SAD e Benfica, que o árbitro deu como concluído no início da segunda parte. A equipa da Luz vencia ao intervalo por 7-0 perante uma formação que se apresentou no estádio do Jamor apenas com nove jogadores.

O presidente do Benfica garantiu que o seu clube não pode ser responsabilizado pela realização do jogo.

"Quero lamentar o que aconteceu aqui hoje. É uma página negra do futebol português e do país", começou por dizer o presidente 'encarnado", que explicou que "em nenhuma circunstância o Benfica foi tido ou achado para que este jogo se realizasse".

"O Benfica cumpriu o regulamento, tal como o Belenenses, que foi obrigado a jogar. Devemos estar todos envergonhados, mas o Benfica em nada é responsável por esta página negra. Não nos agradou entrar no campo nestas condições, não dignifica o futebol português, mas não nos coloquem esse ónus. A Liga e a e a DGS não cancelaram o jogo, portanto não cabia ao Benfica essa responsabilidade, e se não nos apresentássemos poderíamos ser nós a ser prejudicados com perda de pontos", disse Rui Costa.

O presidente do Benfica disse compreender a situação por que passa o Belenenses SAD, recordou que as 'águias' viveram cenário semelhante na época passada, e deixou no ar críticas ao regulamento e às autoridades que têm definido os regulamentos.

"Sei o que está a passar o Belenenses e lamento-o profundamente. O Benfica cumpriu o que tinha de fazer, que era apresentar-se em campo, sob pena de perder pontos, mas se tivéssemos falado com tempo, é evidente que teríamos encontrado uma solução. Não deixaria o futebol português passar por esta página se estivesse nas minhas possibilidades. Não gostamos de uma situação destas e sei bem o que os jogadores passaram dentro do campo, mas tive de respeitar a Liga e a DGS", sublinhou Rui Costa.

A terminar, o presidente do clube da Luz pediu que se defina o caminho para situações semelhantes que possam ocorrer no futuro próximo e lembrou que os próprios jogadores do Benfica foram colocados numa situação de risco ao entrar em campo.

"Não é correto fazer um jogo destes. Afeta o futebol português e o país. Estou triste por ver o que se passou hoje e por ver o meu clube envolvido. Aliás, nós mesmos não sabemos que risco corremos ao estar dentro do campo, pois algum destes nove jogadores do Belenenses SAD pode vir a testar positivo depois de ter estado em contacto com os nossos jogadores", antecipou Rui Costa.

Também Rui Pedro Soares, administrador do B SAD, que horas antes dissera não ter pedido o adiamento do jogo, veio no final da partida afirmar que pediu o adiamento do jogo à Liga e que recebeu a resposta negativa porque tinha oito jogadores disponíveis. "Não há calendário nem regulamento que justifique esta vergonha", comentou.