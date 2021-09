Rui Costa apresentou a lista com que se candidata à presidência do Benfica

O atual presidente do Conselho Fiscal segue na lista do antigo jogador, que tem dirigido os destinos do emblema 'encarnado' e hoje apresentou a lista para as eleições de 09 de outubro.

"Esta é uma lista que mobiliza diversas experiências, competências, e renovação com um conjunto de benfiquistas da minha inteira confiança. [...] Esta é parte da minha equipa, gente qualificada, competente e com amor ao Benfica", declarou Rui Costa, citado no 'site' da sua campanha.

O antigo autarca da Câmara de Sintra, e antigo deputado na Assembleia da República, Fernando Seara é a aposta para a MAG, com a lista para a direção a incluir cinco vice-presidentes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Abaixo de Rui Costa, se eleito, estarão Luís Mendes, Jaime Antunes, Domingos Almeida Lima, Fernando Tavares, Sílvio Cervan e Manuel de Brito, filho do antigo presidente 'encarnado' Jorge de Brito.

O ex-futebolista, antigo 'vice' de Luís Filipe Vieira e chamado a liderar após a detenção do antigo presidente, é um dos candidatos a liderar o Benfica, para já tendo a oposição do empresário Francisco Mourão Benitez, candidato em 2020 a presidente da MAG na lista, derrotada, de João Noronha Lopes.

Vieira, que tinha sido eleito em outubro de 2020 para um quinto mandato, foi detido em julho no âmbito da operação 'Cartão vermelho' e chegou a estar em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros.

O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.