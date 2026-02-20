Rui Borges afirma que Sporting tem “jogado bem” apesar das dificuldades

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou esta sexta-feira (20 de fevereiro) que o bicampeão nacional de futebol tem “jogado bem”, apesar de alguma dificuldade em resolver as partidas que, sustentou, “vão ser cada vez mais difíceis”.“A malta estava habituada a que o Sporting, aos 15 minutos, estivesse a ganhar por 2-0 e chegasse ao fim e ganhássemos 3-0 ou 4-0. Mas os jogos não vão ser todos assim. Jogar bem, nós temos jogado”, defendeu o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.O Sporting venceu seis dos últimos sete jogos por diferença de apenas um golo, a maior parte dos quais com golos marcados já após os 90 minutos, no período de descontos, ou no prolongamento, no caso, frente ao AVS, a contar para a Taça de Portugal.Nesta série, só não venceu na visita ao FC Porto (1-1), onde fez o golo da igualdade também no último minuto de compensação dado pelo árbitro do encontro.No entanto, o treinador ‘leonino’ lembrou que “o adversário defende cada vez mais e melhor a sua baliza”, à medida que a época avança, “e precisa mais dos pontos”, motivo pelo qual “vão sempre buscar uma força extra”.“Por isso, os jogos vão ser cada vez mais difíceis. Claro que, aqui ou ali, podemos perder alguma qualidade e faz parte. [Nesse caso] vamos ter de ir mais à parte competitiva, porque os jogos vão exigir mais dessa parte, mas, a mim, satisfaz-me é ganhar”, desabafou.Depois, questionado sobre se as dificuldades sentidas pelos ‘leões’ podem estar relacionadas com a quebra de rendimento de alguns jogadores ‘nucleares’, o técnico saiu em defesa do grupo.Lembrou que “o Pote [Pedro Gonçalves] vem de lesão”, mas, ainda assim “foi, no último jogo, o jogador com mais remates”, que “Trincão é o que mais assiste” e que “Morita tem 85% de acerto em passes”, enquanto o capitão, Hjulmand, “possivelmente será o que tem mais minutos nas pernas”.“Estão dentro do que é expectável. É natural que não vão estar sempre [no melhor momento de forma], porque estamos sempre à espera que eles resolvam os jogos, e vão continuar a resolver, nalguns momentos. Mas, se não forem eles, [é] o coletivo”, comentou.Na visita ao Moreirense, Rui Borges continua a não poder contar com o defesa central Debast, que estará ausente, por lesão, “mais uma ou duas semanas”, assim como Kochorashvili, que “está fora deste jogo”.Por sua vez, Ioannidis “poderá estar na convocatória” para ser alternativa a Luis Suárez, melhor marcador da equipa, que regressa às opções após ter cumprido um jogo de suspensão, frente ao Famalicão, e volta a ser a “referência” no ataque dos ‘leões’.“É um jogador importante naquilo que tem sido a época do Sporting. É o nosso melhor marcador, [por] tudo o que dá à equipa, também, não só em termos de golos, mas em termos de competitividade, de intensidade, de agressividade. É muito importante”, reconheceu o treinador.O Sporting visita o Moreirense no sábado, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida de Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Bruno Costa (AF Viana do Castelo).A equipa orientada por Rui Borges vai procurar aproximar-se do FC Porto, que lidera o campeonato com 59 pontos, mais quatro do que os ‘verde e brancos’, e só entra em campo no domingo, em casa, para defrontar o Rio Ave.Já o Moreirense, orientado por Vasco Botelho da Costa, segue em sexto lugar, com 33 pontos, e vem de uma vitória na visita ao Rio Ave (2-1), após derrotas com Vitória de Guimarães (1-0) e Gil Vicente (2-1)..Sporting faz queixa contra FC Porto no CD da FPF após incidentes no clássico