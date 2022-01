Rúben Semedo detido. Desta vez por violência doméstica

Mais uma vez. Rúben Semedo voltou a ser detido, em Atenas, desta vez acusado de violência doméstica. Segundo o jornal a Gazzetta, o defesa central do Olympiacos foi detido na segunda-feira à noite, depois de uma queixa da namorada, e entretanto libertado.



Segundo o jornal, a namorada do português disse ter sido agredida durante uma discussão, que acabou com ela expulsa de casa. Chamada ao local, a polícia tomou conta da ocorrência, tendo a namorada ido à esquadra apresentar queixa, que resultou na detenção do defesa, já libertado esta manhã.

Nas redes sociais, Rúben Semedo partilhou uma mensagem a dizer -"chega de mentiras"- e outra a prometer esclarecer tudo numa publicação posterior. Seja qual for a explicação, o cadastro do jogador formado no Fofó não tem parado de aumentar.

Esta foi a quinta vez que o central foi preso. A primeira vez aconteceu quando ainda estava no Sporting, por conduzir sem carta, depois, já em Valência, em 2018, foi detido por duas vezes, acusado de tentativa de homicídio, agressão e sequestro com recurso a uso de arma de fogo e acabou julgado e condenado a uma pena de prisão de cinco anos suspensa durante oito anos - acabou por cumprir cinco meses de prisão preventiva. Em outubro passado foi preso na Grécia, acusado de violação e agora mais uma queixa, por violência doméstica.

Tudo isto numa altura em que esperava a transferência do Olympiacos para o FC Porto.