Rúben Semedo atacado por homens encapuzados à porta de casa em Atenas

O jogador de futebol Rúben Semedo foi atacado por homens encapuzados à porta de casa, em Glyfada, Atenas, na sexta-feira, por volta das 23h45. A notícia foi avançada pela imprensa grega e confirmada à TSF pelo jogador.

O internacional português afirmou que foi atingido por um bastão quando se preparava para entrar na residência, e que não atingiram as pernas, mas sim "o pulso, a cabeça e o ombro". Rúben Semedo, que é jogador do Olympiacos, já apresentou queixa às autoridades.

"Fui atacado não sei por quem, mas tenho as minhas desconfianças. Uma semana antes, vieram aqui seguranças do clube agredir-me. Desta vez, vieram pessoas encapuzadas, pode ser coincidência ou não ser", disse à TSF. Rúben Semedo saiu este sábado do hospital e encontra-se bem "dentro do possível".